Kız arkadaşını darp edip tecavüze yeltendi, tutuklandı - Son Dakika

Kız arkadaşını darp edip tecavüze yeltendi, tutuklandı

Kız arkadaşını darp edip tecavüze yeltendi, tutuklandı SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yol kenarında baygın halde bulunan ve uyuşturucu madde verildiği öğrenilen İlayda S.?yi (19) darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Enes K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kız arkadaşını darp edip tecavüze yeltendi, tutuklandı
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yol kenarında baygın halde bulunan ve uyuşturucu madde verildiği öğrenilen İlayda S.?yi (19) darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Enes K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde dün vatandaşlar tarafından yol kenarında baygın halde bulunan genç kız, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızın uyuşturucu etkisinde olduğu ve darp edildiği ortaya çıkınca Akyazı İlçe Jandarma ekipleri, erkek arkadaşı Enes K.?yı gözaltına aldı. Enes K., jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Akyazı Adliyesi'ne getirilen ve erkek arkadaşı Enes K.?den şikayetçi olan İlayda S., '6 aydır birlikteydik. Evdeyken uyuşturucu verdi bana. Sonra tecavüz etmeye kalktı. Ben karşı koyunca darp etti. Sonra evden kaçmıştım, yolda bayılmışım. Kendisinden şikayetçiyim.' dedi.
Tutuklanarak cezaevine götürülen Enes K., 'Ben kıskançlıktan yaptım, buradan dışarı çıkınca yine onun yanına gideceğim. Onu çok seviyorum.' diye konuştu

Devlet Hastanesi, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 02:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kız arkadaşını darp edip tecavüze yeltendi, tutuklandı - Son Dakika
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