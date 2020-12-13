Kız arkadaşını darp ettiği anlara ait görüntüleri ortaya çıkan şahısla ilgili emniyetten açıklama - Son Dakika

Kız arkadaşını darp ettiği anlara ait görüntüleri ortaya çıkan şahısla ilgili emniyetten açıklama

13.12.2020 01:18
Kız arkadaşını darp ettiği anlara ait görüntüleri ortaya çıkan şahısla ilgili emniyetten açıklama, System.String[]

Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen Tuğba Erçakar sosyal medya hesabından darp edildiği anlara ait görüntüleri paylaşarak yardım istemişti.

Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen Tuğba Erçakar sosyal medya hesabından darp edildiği anlara ait görüntüleri paylaşarak yardım istemişti. Sosyal medyada gündem olan konuyla ilgili İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada şahsın göz altına alındığı ve daha sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kız arkadaşının evinde ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B tarafından darp edildiğini ifade eden Tuğba Erçakar sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.Erçakar ayrıca şikayet dilekçesini, darp raporunu ve olay anına ilişkin evde kaydedilen görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü Şişli Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmada;

09.12.2020 günü müşteki H.Tuğba Erçakar, M. H. B. isimli şahıs ile yaklaşık bir buçuk aydır sevgili olduklarını, şahsın kendisini arayarak ilaç içmek suretiyle intihar ettiğini söylemesi üzerine şahsın evine gittiğini, burada şahsın intihar etmediğini öğrendiğini, bir müddet sonra da aralarında kıskançlık sebebiyle tartışma çıktığını, ardından arkadaşı C.A.'nın ikametine gittiği,

M. H. B. şahsın bu ikamete gelerek kendisini darp ettiğini ve öldürmekle tehdit ettiğini beyanla müracaat etmiştir.

Olay ile ilgili C.A isimli şahsın bilgisine başvurulmuştur.

Şüpheli M. H.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şüpheli M. H. B. isimli şahıs

10.12.2020 günü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi. - İSTANBUL

İstanbul, Medya, Erkek, Kız, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kız arkadaşını darp ettiği anlara ait görüntüleri ortaya çıkan şahısla ilgili emniyetten açıklama - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'den 4 il için turuncu, 20 il için sarı kodlu "sağanak" uyarısı Pfizer'ın koronavirüs aşıları pazar sabahı ABD'de dağıtıma çıkıyor Bakan Soylu: Öyle işlerle karşılaşıyoruz ki, 'ben ne diyeceğim' diyorum Nijerya'da silahlı saldırganlar yüzlerce öğrenciyi kaçırdı Aliyev'den ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a gözdağı: Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü
Süleyman Soylu'dan HDP'li vekillere çok ağır sözler: Haysiyetsizler Süleyman Soylu'dan HDP'li vekillere çok ağır sözler: Haysiyetsizler         
01:02
Bakan Koca'yı ilk kez böyle göreceksiniz! Bakan Koca'yı ilk kez böyle göreceksiniz! "Devlet 100 milyon lira zarara uğratıldı" iddiasını kürsüye vura vura yalanladı         
23:54
İbrahim Tatlıses ile kızı Ada arasındaki maske diyaloğu izleyenlere keyifli anlar yaşattı İbrahim Tatlıses ile kızı Ada arasındaki maske diyaloğu izleyenlere keyifli anlar yaşattı         
23:34
Ağır yenilgi sonrası Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a sert tepki: Tarihe geçtin işte, övün Ağır yenilgi sonrası Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a sert tepki: Tarihe geçtin işte, övün         
22:08
Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı         
21:21
Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı         
20:15
"Esaretin Bedeli" hakkında bilinmeyen 10 ilginç bilgi         
18:59
Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti         
14:40
Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı         
13:18
Yargıtay'dan kredi kartı kullananlarla ilgili emsal karar: Müşterinin talimatına uymayan banka tazminat ödeyecek Yargıtay'dan kredi kartı kullananlarla ilgili emsal karar: Müşterinin talimatına uymayan banka tazminat ödeyecek         
12:55
Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin         
12:51
Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki         
11:54
Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı         
11:47
Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş         
11:43
Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu         
10:43
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı         
10:31
Müdürlükten emekli olunca hayalini kurduğu besiciliğe başladı: Çok karlı bir iş Müdürlükten emekli olunca hayalini kurduğu besiciliğe başladı: Çok karlı bir iş         
08:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2020 01:29:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kız arkadaşını darp ettiği anlara ait görüntüleri ortaya çıkan şahısla ilgili emniyetten açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei