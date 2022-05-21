Kız arkadaşını döven adama engel olmayan esnaf, yardım ettiğine edeceğine bin pişman oldu - Son Dakika
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Kız arkadaşını döven adama engel olmayan esnaf, yardım ettiğine edeceğine bin pişman oldu

21.05.2022 13:11

Bağcılar'da yaşanan olayda sokak ortasında bir kadının darp edildiğini gören esnaf, bunu yapan erkeği engellemek istedi. Engel olunan kişi ise, kadını bırakarak esnafa saldırdı. Kavgadan kısa bir süre sonra olay yerine silahla dönen saldırgan esnafa ateş ederek bacağından yaralarken, dövülmesine engel olunan kadın da esnaftan şikayetçi oldu.

Bağcılar Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda sevgili oldukları öğrenilen kadın ile Murat Çakar arasında kavga çıktı. Erkeğin kadına şiddet uyguladığını gören çevredekiler engel olmaya çalıştı. Bu defa kadını bırakan saldırgan kendisine engel olmaya çalışanların üzerine yürüdü. Çıkan arbedeye başka esnaf da katılınca kavga büyüdü.

Bağcılar'da kız arkadaşını döven gence engel olmaya çalışan esnafın başına gelmeyen kalmadı

SALDIRGANA PATATES FIRLATTI

Dakikalarca süren kavganın ardından taraflar ayrıldı. Bir süre sonra tekrar olay yerine giden Murat Çakar, yanında getirdiği silahla çevredekilere 7-8 el ateş etti. Çıkan mermilerden biri market çalışanını bacağından yaraladı. Bu sırada marketin önünde duran bir kişi de elindeki patatesleri kaçan saldırganın arkasından fırlattı.

Bağcılar'da kız arkadaşını döven gence engel olmaya çalışan esnafın başına gelmeyen kalmadı

KIZ ARKADAŞIYLA ŞAKALAŞTIĞINI SÖYLEDİ

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri saldırganı Güngören'de olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. Saldırganın ilk ifadesinde kız arkadaşıyla şakalaştığını söylediği öğrenildi.

Bağcılar'da kız arkadaşını döven gence engel olmaya çalışan esnafın başına gelmeyen kalmadı

KADIN, ŞİDDETİ ENGELLEMEYE ÇALIŞANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen Murat Çakar tutuklandı. Kız arkadaşı ise Murat Çakar'dan değil de şiddete engel olmaya çalışanlardan şikayetçi oldu.

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Kaynak: DHA

Bağcılar, kavga, Esnaf, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kız arkadaşını döven adama engel olmayan esnaf, yardım ettiğine edeceğine bin pişman oldu - Son Dakika


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