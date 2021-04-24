Kız arkadaşını dövüp, ayırmak isteyen komşunun yüzünü çatalla yaraladı - Son Dakika

ANTALYA'da kız arkadaşını sokakta dövdüğü öne sürülen Hakan A., araya girip kendisini uyaran komşusu Nazif A.'nın (31) yüzünü çatalla yaraladı. Kavga sırasında kendisi de başından yaralanan Hakan A. gözaltına alınırken, çatalla yüzü parçalanan komşu Nazif A. ve yaralanan kız kardeşi Feyzanur Ç. hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 819 Sokak'ta meydana geldi. Hakan A.'nın sokakta kız arkadaşını dövdüğünü gören komşuları, müdahale etmek için aşağı indi. Bu sırada Hakan A., kendisiyle kız arkadaşının arasına girmeye çalışıp, kendisini uyaran Nazif A.'ya çatalla saldırdı. Yüzünden yaralanan Nazif A.'nın yakınları da Hakan A.'ya saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çatalla yüzünden yaralanan Nazif A. ile arbede sırasında kollarından yaralanan Nazif A.'nın kız kardeşi Feyzanur Ç.'yi (27) ambulansla hastaneye kaldırdı.

POLİSE ZORLUK ÇIKARDIKız arkadaşını dövdüğü iddia edilen Hakan A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Başından yaralanan Hakan A., zor anlar yaşattı. Polis, pandemi kuralları gereği ekip otosunun arka koltuğuna yalnızca 2 kişi binebileceğini söylemesine rağmen Hakan A., ısrarla kız kardeşi ve dövdüğü kız arkadaşının da araca alınmasını istedi. Hakan A. ısrar edip, taşkınlık yapınca kısa süreli arbede yaşandı. Arbedenin ardından Hakan A., polis merkezine götürüldü. Polis, kavgada kullanılan ve Nazif A.'nın yüzünün parçalanmasına neden olan çatala el koydu.KAVGAYA KARIŞANLARA CEZAPolis ekiplerinin, kavgaya karışan 6 kişiye kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150'şer TL, maske takmadıkları gerekçesiyle de 900'er TL olmak üzere toplam 24 bin 300 TL para cezası uygulayacağı öğrenildi.KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDIBu arada kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İki grubun bina girişinde durduğu ve apartmandan bir kişinin 'Utanmadan kadına vuruyorsun' demesinin ardından Hakan A.'nın bu kişiye küfürler etmeye başladığı görüldü. Bu sırada Nazif A. ve Hakan A. arasında tartışma çıktığı, Hakan A.'nın Nazif A.'nın yakını olduğu değerlendirilen kişinin başına tokat attığı, ardından da Nazif A. ile Hakan A. arasında tekme tokat kavga başladığı görüntülerde yer aldı. Beyaz kıyafetli bir kişinin sopayla vurduğu Hakan A.'nın yere düştüğü, çevredekilerin de tekme tokat kendisine vurmaya başladığı, bu sırada Hakan A.'nın kız kardeşi ve babasının da kavgayı ayırmaya çalıştığı görüntülere yansıdı. Hakan A., yerden kalktıktan sonra bu sefer Nazif A.'ya yumruk sallarken ikili arasında kavganın devam ettiği görüldü.'BELİNDEN ÇATALI ÇIKARDI VE VURDU'

Çatalla yüzü parçalanan Nazif A., "Kırmızılı olan şahıs apartmanın önüne geldi. Hakaretler, tehditler savurdu. Ben de o esnada balkondaydım ve olan biteni izliyordum. Daha sonra kadına vurmaya başladı. Ben de aşağı indim ve 'Abi ne oluyor' dedim. O esnada belinden çatalı çıkardı ve bana vurdu. Kız kardeşime de vurarak düşürdü. Ben de müdahale ettim. Ben de onu yaraladım ve dövdüm. Şahıs sarhoş zaten, kendinde değil. Bu tarz insanlar yüzünden biz bu hale düşüyoruz" dedi.