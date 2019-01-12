Kız Arkadaşını Görmek İçin İstanbul'dan Geldi, Adresi Şaşırınca Gasp Edildi

Kız arkadaşını görmek için İstanbul'dan geldi, adresi şaşırınca gasp edildi İstanbul'dan kız arkadaşını görmek için Adana'ya gelen bir kişiye bıçak çekip cep telefonu ve 200 lirasını gasp ettiği öne sürülen 1'i çocuk 3 kişi olaydan 15 dakika sonra polis tarafından yakalandıADANA - İstanbul'dan...

Kız arkadaşını görmek için İstanbul'dan geldi, adresi şaşırınca gasp edildi

İstanbul'dan kız arkadaşını görmek için Adana'ya gelen bir kişiye bıçak çekip cep telefonu ve 200 lirasını gasp ettiği öne sürülen 1'i çocuk 3 kişi olaydan 15 dakika sonra polis tarafından yakalandı



ADANA - İstanbul'dan kız arkadaşını görmek için Adana'ya gelen bir kişiye bıçak çekip cep telefonu ve 200 lirasını gasp ettiği öne sürülen 1'i çocuk 3 kişi, olaydan 15 dakika sonra polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'da oturan Birol Ayaz (24), kız arkadaşını ziyaret etmek için uçakla Adana'ya geldi. Akşam tekrar İstanbul'a gidecek olan Ayaz, kız arkadaşından ayrıldıktan sonra havalimanına doğru yaya olarak yola çıktı. Bir süre yürüyen Ayaz, yolunu kaybederek Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'ne geldi. Buradaki vatandaşlara havalimanına nasıl gideceğini soran Ayaz, yol tarifini aldı. Bu sırada Faraç B. (19), Zeki A. ve F.B (15), Ayaz'ın önünü kesti. Şüpheliler bıçak çekerek Ayaz'ın üzerinde bulunan cep telefonu ve 200 lirayı alıp olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, eşkalini aldığı şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Polis 15 dakika sonra kovalama sonucu zanlıları yakaladı.

Emniyete götürülen şüpheliler buradaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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