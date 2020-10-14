Kız arkadaşını kalbinden vurarak öldüren şahıs intihar etti - Son Dakika

Düzce'nin Bahçeşehir Bölgesi Çamlıevler Mahallesi 7. Cadde üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, Kemal Anıl Şenol isimli şahıs kız arkadaşının yaşadığı eve geldi. Evde bulunan kız arkadaşı Mahide Güneş Anıl'ın kalbine ateş ederek öldürdü. Ardından da kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

İNTİHAR EDEN ŞAHIS HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Acil Sağlık ekipleri Mahide Güneş Anıl'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlediler. Ağır yaralandığını fark eden sağlık ekipleri yaralı Kemal Anıl Şenol'u ambulans ile Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.