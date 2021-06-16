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Kız arkadaşını korumak isterken muştayla dövüldü - Son Dakika

Kız arkadaşını korumak isterken muştayla dövüldü

16.06.2021 15:25
Kız arkadaşını korumak isterken muştayla dövüldü, System.String[]

KONYA'da özel güvenlik görevlisi Çağrı Ö. (33), evini bastığı eski kız arkadaşı İ.S.'nin (25) yanındaki arkadaşı Burak Ergün'ü (27) muştayla dövdü.

KONYA'da özel güvenlik görevlisi Çağrı Ö. (33), evini bastığı eski kız arkadaşı İ.S.'nin (25) yanındaki arkadaşı Burak Ergün'ü (27) muştayla dövdü. Çenesinde, burnunda, elmacık kemiklerinde ve dişlerinde kırık, kafatasında ise çatlaklar oluşan Ergün tedaviye alınırken, gözaltına alınan Çağrı Ö. ise tutuklandı. Burak Ergün, Çağrı Ö. tarafından tehdit edilen İ.S.'nin yardım istediği için evde bulunduğunu belirterek, "Ben evde olmasam belki de arkadaşıma daha büyük bir zarar verecekti" dedi.

?Olay, geçen hafta akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde meydana geldi. Muğla'dan ailesinin yanına gelen Burak Ergün, arkadaşı olan endüstri mühendisi İ.S.'nin yanına gitti. İki arkadaş evde otururken gece saatlerinde kapı çalındı. Kapının dürbününden bakan İ.S., yan komşuları Mete M.'nin (23) geldiğini görünce kapıyı açtı. Bu sırada İ.S.'nin kendisine şiddet uyguladığı için ayrıldığı özel güvenlik görevlisi sevgilisi Çağrı Ö. zorla eve girdi, elindeki muştayla Ergün'e defalarca vurdu. Ardından İ.S. ve Ergün'ün telefonlarını alan Çağrı O. ve Mete M., evden ayrıldı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Burak Ergün'ün aldığı darbelerle çenesinde, burnunda, dişlerinde ve elmacık kemiklerinde kırıklar, kafatasında ise çatlaklar oluştuğu belirlendi.Polis ekipleri olayın ardından kaçan Çağrı Ö. ile Mete M.'yi yakalayarak gözaltına aldı.'BEN DARBEDİLDİM'Çağrı Ö. emniyetteki ifadesinde, "Ben oraya ilişkimizi kurtarabileceğim düşüncesiyle gitmiştim. İ.S. kapıyı açtı ve bu sırada Burak bana saldırdı. Ben kimsenin telefonunu da gasbetmedim. Ben olay sırasında darbedildim" dedi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çağrı Ö., 'kasten yaralama', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'yağma' suçlamalarıyla çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Mete E. ise serbest bırakıldı.'MUŞTAYLA HER VURDUĞUNDA GÖZÜM KARARIYORDU'

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Burak Ergün, "Arkadaşım İ.S. eski sevgilisi tarafından tehdit edildiği için yardım istedi. Öncesinde de arkadaşım İ.S.'yi darbetmeye kalkıştı, yine biz araya girdik. Diğer arkadaşlarımız evde yoktu ve biz İ.S. ile evdeydik. Çağrı, bizim kapıyı açmayacağımızı bildiği için yan komşu Mete M.'den yardım istemiş. Biz de kapıyı açtığımızda, Çağrı birden çıktı ve direkt olarak bana muştayla vurmaya başladı. Yerdeyken bile sürekli vuruyordu. Bu sırada Mete'ye telefonlarımızı aldırttı. Bizi ölüme terk edip bir şey olmamış gibi olay yerinden telefonlarımızı alıp gittiler. Ben evde olmasam belki de arkadaşıma daha büyük bir zarar verecekti" diye konuştu.


Kız arkadaşını korumak isterken muştayla dövüldü
Kız arkadaşını korumak isterken muştayla dövüldü
Kız arkadaşını korumak isterken muştayla dövüldü

Bosna Hersek Mahallesi, Güvenlik Görevlisi, Selçuklu, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kız arkadaşını korumak isterken muştayla dövüldü - Son Dakika


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