Denizde çırpınırken gördüğü kız arkadaşını kurtarmak isteyen genç suya daldı, az kalsın kendisi de boğuluyordu - Son Dakika
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Denizde çırpınırken gördüğü kız arkadaşını kurtarmak isteyen genç suya daldı, az kalsın kendisi de boğuluyordu

06.06.2023 16:21

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren kız arkadaşını kurtarmak için denize atlayan genç, az kalsın boğuluyordu. Kuşadası Belediyesi cankurtaranları tarafından karaya çıkarılan iki genç, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Kadınlar Denizi Plajı'nda saat 12.00 sıralarında serinlemek için denize giren E.T., bir süre sonra denizde çırpınmaya başladı.

ARKADAŞI İÇİN SUYA ATLADI

Denize birlikte geldiği ve erkek arkadaşı olduğu öğrenilen U.A., kız arkadaşının çırpındığını görünce onu kurtarmak için denize kendisi de denize girdi. Kız arkadaşını kurtarmak isteyen U.A. bu sefer kendisi de kendisi boğulma tehlikesi geçirdi.

Kız arkadaşını kurtarmak isterken kendisi de boğuluyordu

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İki genci Kuşadası Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlar denizden çıkartarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri E.T. ve U.A.'yı ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye tedavi altına alınan sevgililerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yaşam Denizde çırpınırken gördüğü kız arkadaşını kurtarmak isteyen genç suya daldı, az kalsın kendisi de boğuluyordu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizde çırpınırken gördüğü kız arkadaşını kurtarmak isteyen genç suya daldı, az kalsın kendisi de boğuluyordu - Son Dakika
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