Denizde çırpınırken gördüğü kız arkadaşını kurtarmak isteyen genç suya daldı, az kalsın kendisi de boğuluyordu

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Kadınlar Denizi Plajı'nda saat 12.00 sıralarında serinlemek için denize giren E.T., bir süre sonra denizde çırpınmaya başladı.

ARKADAŞI İÇİN SUYA ATLADI

Denize birlikte geldiği ve erkek arkadaşı olduğu öğrenilen U.A., kız arkadaşının çırpındığını görünce onu kurtarmak için denize kendisi de denize girdi. Kız arkadaşını kurtarmak isteyen U.A. bu sefer kendisi de kendisi boğulma tehlikesi geçirdi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İki genci Kuşadası Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlar denizden çıkartarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri E.T. ve U.A.'yı ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye tedavi altına alınan sevgililerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.