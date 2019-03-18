Son Dakika Haberleri: Kız Arkadaşını Öldüren Gence Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis

Kız Arkadaşını Öldüren Gence Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis

1 saat önce

Burdur'un Ağlasun ilçesinde apartman dairesinde 17 yaşındaki lise öğrencisi Ayten Keklik'i öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Furkan Kaya'ya, "tasarlayarak ve eziyet çektirerek çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kız Arkadaşını Öldüren Gence Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis, System.String[]
Burdur'un Ağlasun ilçesinde apartman dairesinde 17 yaşındaki lise öğrencisi Ayten Keklik'i öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Furkan Kaya'ya, "tasarlayarak ve eziyet çektirerek çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Furkan Kaya hazır bulundu. Maktulün annesi Huriye ve babası Erdinç Keklik ise duruşmaya Mersin'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da hazır bulundu.

Anne Huriye Keklik, kızının geri gelmeyeceğini belirterek, sanığın en ağır cezayı almasını talep etti.

Baba Erdinç Keklik de kızını ölüme göndermediğini ifade ederek, "Arkadaşıyla gezip, dönecekti. Kızım canice öldürülmüştür." dedi.

Son sözü sorulan sanık Furkan Kaya da cinayeti tasarlayarak yapmadığını belirterek, "Öldürmeyi ve yaşamayı ben seçmedim, kime ne yaptıysam özür dilerim, pişmanım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanığa, "tasarlayarak ve eziyet çektirerek çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Mersin'den Ağlasun'a erkek arkadaşının yanına giden lise öğrencisi Ayten Keklik, Sakarca Mahallesi Şişkin Sokak'taki apartman dairesinde, 31 Aralık 2017'de bıçaklanıp boğularak öldürülmüş, üniversite öğrencisi erkek arkadaşı Furkan Kaya tutuklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:25 Kaynak: AA

Burdur, Güncel
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