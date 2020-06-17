Kız arkadaşını öldüren zanlı hakkında gerekçeli karar açıklandı - Son Dakika

Bahçelievler'de Afganistan uyruklu sanık Zıvar Gol Ravan'a kız arkadaşı Najiha Arabzaı'yı öldürdüğü gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası veren mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Ocak'taki ilk duruşmada, zanlı Ravan'la ilgili kasten öldürme suçundan verdiği müebbet hapis cezasıyla ilgili hükmün gerekçesini tamamladı.

Gerekçeli kararda, sanıgˆın Arabzaı'yı öldürdügˆünün sabit oldugˆu aktarıldı.

Çift arasında Arabzaı'nın başka bir erkeğe fotoğraf gönderme ve mesajlas¸ması nedeniyle birden fazla tartıs¸ma yas¸andıgˆına işaret edilen gerekçeli kararda, zanlı ile Arabzaı'nın olaydan önce barışarak tekrar bir arada yaşamaya devam ettikleri belirtildi.

Gerekçeli kararda, ikili arasında tekrar tartışma yaşandığına yer verilerek, sanığın, Najiha Arabzaı'nın boğazını eşarpla sıkarak öldürdüğü ifade edildi.

Sanık Ravan'ın daha sonra maktulenin tanınmasını engellemek için cesedine zarar verdiği aktarılan kararda, sanığın kestiği uzuvları tuvalete attığına vurgu yapıldı.

Gerekçeli kararda, sanığın maktuleyi mesajlas¸tıgˆı sanıkla Avrupa'ya gidecegˆini söylemesi üzerine öldürdügˆü ifade edilerek, sanıgˆın eyleminin haksız tahrik altında is¸ledigˆinin kabul edilemeyeceği kaydedildi.

Sanıgˆın Arabzaı'nın vücut bütünlüğünü bozma eyleminin ise ölümden sonra gerçekles¸mesi nedeniyle de "canavarca hisle kasten öldürme" hükümlerinin oluşamayacağı anlatılarak, aralarında resmi nikah olmaması sebebiyle de es¸e kars¸ı kasten öldürme hükümlerinin de oluşmadığı aktarıldı.

Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Nisan'da Şirinevler'deki günlük kiralık bir evde tanınmaz halde bir ceset olduğu ihbarı üzerine polisin soruşturma başlattığı, eve 30 Mart'ta girdiği kamera görüntülerinden tespit edilen Afganistan uyruklu Zıvar Gol Ravan'ın gözaltına alındığı belirtilmişti.

Ravan'ın, polislere cinayeti itiraf ettiği ve cesedin kız arkadaşı Najiha Arabzaı'ya ait olduğunu söylediği aktarılan iddianamede, sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istenmişti.

İlk duruşmada sanığa kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası vermişti.