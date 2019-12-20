Kız arkadaşını öldürmeye teşebbüs eden sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kız arkadaşını öldürmeye teşebbüs eden sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Kız arkadaşını öldürmeye teşebbüs eden sanığın yargılanmasına devam edildi

6 saat önce

Kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını öldürmeye teşebbüs eden sanık Emre Çiçek'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "nitelikli cinsel saldırı" ile arkadaşı Yunus Kıldır'ın da "suçu bildirmeme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Kız arkadaşını öldürmeye teşebbüs eden sanığın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını öldürmeye teşebbüs eden sanık Emre Çiçek'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "nitelikli cinsel saldırı" ile arkadaşı Yunus Kıldır'ın da "suçu bildirmeme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Emre Çiçek ile tutuksuz sanık Yunus Kıldır ve müşteki Rabia Kaçmaz'ın babası Şerif Kaçmaz ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Sadık Güneş, sanıklardan Emre Çiçek ile yakın arkadaş olduğunu, aynı mahallede oturduklarını, Yunus Kıldır'ı Çiçek'in vasıtasıyla tanıdığını, Rabia Kaçmaz'ın ise arkadaşının kız kardeşi olduğunu söyledi.

Olaydan bir ay önce mahallede sanık Emre Çiçek ile sohbet ettiğini anlatan tanık Güneş, "Emre, Rabia için 'Onu kimseye yar etmem, öldürürüm.' tarzında beyanda bulunuyordu. Daha sonra Rabia'nın kardeşi Ömer'in arkadaşı olduğunu söyleyerek, 'Böyle bir şey yapamam.' demeye başladı. Biraz konuştuk, sakin olmasını söyledim. Bu sohbetten birkaç gün sonra Rabia'nın kardeşi Ömer ile görüştük. Olayın içeriğini tam anlatmadım ancak kız kardeşi ile Emre'yi görüştürmemesi gerektiğini uyarı olarak söyledim. Sebebini sorduğunda bir olay yaşanmasın diye içeriğini kendisine anlatmadım. Daha sonra ise Ömer, Emre'yi evden kovduğunu belirtmişti." ifadelerini kullandı.

Katılan mağdur Rabia Kaçmaz'ın avukatı, tanık beyanlarının, sanık Emre Çiçek'in bu suçu planlayarak canavarca hisle işlediğini gösterdiğini belirterek, suça iştirak eden sanık Yunus Kıldır'ın tutuklanmasını talep etti.

Sanık Emre Çiçek'in avukatı, planlamaya dair bir delilin olmadığını öne sürerek, müvekkilinin adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini istedi.

Mahkeme, sanık Emre Çiçek'in Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek cezai ehliyeti olup olmadığına ilişkin rapor alınmasını, mağdur Rabia Kaçmaz ile ilgili İstanbul Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenecek raporun beklenmesine hükmetti.

Tutuklu sanık Emre Çiçek'in bu halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 Şubat'ta yaşanan olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, sanık Emre Çiçek hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 23 yıldan 30 yıla kadar, sanık Yunus Kıldır hakkında "suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Emre Çiçek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:24 Kaynak: AA
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