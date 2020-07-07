Kız arkadaşını öldürmeye teşebbüs eden sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Kız arkadaşını öldürmeye teşebbüs eden sanığın yargılanmasına devam edildi

Kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını öldürmeye teşebbüs eden sanık Emre Çiçek'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "nitelikli cinsel saldırı", arkadaşı Yunus Kıldır'ın da "suçu bildirmeme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını öldürmeye teşebbüs eden sanık Emre Çiçek'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "nitelikli cinsel saldırı", arkadaşı Yunus Kıldır'ın da "suçu bildirmeme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

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Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Emre Çiçek, Ses ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Müşteki Rabia Kaçmaz ve ailesi de duruşmada hazır bulundu.?

Mahkeme Başkanı Mehmet Faik Saban, mağdura ilişkin raporun mahkemeye ulaştığını ancak pandemi nedeniyle mağdurun ses tellerinde inceleme yapılamadığını aktardı.

İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığınca hazırlanan raporda, mağdur Rabia Kaçmaz'ın cinsel, fiziksel ve psikolojik şiddet öyküsüyle yapılan muayenenin uyumlu olduğu ve mağdurda meydana gelen yaralanmaların yaşamını tehlikeye neden olacak nitelikte bulunduğu kaydedildi.

Raporda, Kaçmaz'daki yaralanmaların basit bir tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı, yüz sınırları içerisinde meydana gelen yaralanmaların yüzde sabit iz niteliğinde olduğu değerlendirilmesinde bulunuldu.

Kaçmaz'da travma sonrası stres bozukluğu oluştuğu kaydedilen raporda, pandemiden dolayı enfeksiyon riskinin bulunması nedeniyle Kaçmaz'da konuşmada zorlanma ya da konuşma yeteneğinin kaybolması konusuna bakılamadığı aktarıldı.

Mağdur Kaçmaz'ın avukatı Betül Öztulum, olay yerinde keşif yapılmasını ve müvekkilinin ses telleriyle ilgili inceleme raporunun alınmasını talep etti.

Söz verilen tutuklu sanık Emre Çiçek, çok pişman olduğunu ifade ederek, "Cinsel saldırı suçunu kabul etmiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığına yazı yazılarak, mağdur Rabia Kaçmaz'da yaralanması neticesinde konuşma zorluğu veya kaybının olup olmadığına dair ek rapor hazırlanmasına karar verdi.

Keşif talebinin değerlendirilmeye alınmasına karar veren mahkeme, tutuklu sanık Emre Çiçek'in bu halinin devamına hükmetti.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Davanın bitiminden sonra açıklama yapan avukat Betül Öztulum, sanığın "canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılandığını, dosyanın takipçisi olduklarını belirterek, "Sanığın bu eylemi tasarlayarak ve öldürme kastı olduğu ortadadır. Bugün Rabia Kaçmaz'ın yanındayız. Yarın da yanında olacağız." dedi.

İddianameden?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 Şubat 2019'da yaşanan olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, sanık Emre Çiçek'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 23 yıldan 30 yıla kadar, sanık Yunus Kıldır'ın "suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Emre Çiçek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:09 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Kız arkadaşını öldürmeye teşebbüs eden sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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