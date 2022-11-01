Kız arkadaşını öldürüp intihar etti - Son Dakika
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Kız arkadaşını öldürüp intihar etti

01.11.2022 14:12
Kız arkadaşını öldürüp intihar etti

Hatay'da bir kişi, Irak uyruklu kız arkadaşını öldürüp aynı silahla intihar etti.

Hatay'da bir kişi, Irak uyruklu kız arkadaşını öldürüp aynı silahla intihar etti.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi, Esentepe Mahallesinde meydana gelen olayda, Şahin Demir, otomobille kız arkadaşının yaşadığı apartmanın önüne geldi. Demir, aralarında anlaşmazlık çıkan Irak uyruklu kız arkadaşı Sidra Tameemi'yi (32) binadan çıktığı sırada silahla vurdu. Şahin Demir, 31 EU 199 plakalı otomobiliyle uzaklaşırken, 4 el ateş edilen Tameemi olay yerinde hayatını kaybetti.

Ekiplerin incelemesinin ardından Sidra Tameemi'nin cansız bedeni Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaydan sonra Şahin Demir'in, Defne ilçesi Çekmece Mahallesinde seyir halindeyken aynı silahla intihar ettiği öğrenildi. Olay sırasında direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, park halinde bulunan bir ticari araca çarparak durabildi. Öldüğü belirlenen Şahin Demir'in cenazesi morga kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Şahin Demir, Hatay, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kız arkadaşını öldürüp intihar etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kız arkadaşını öldürüp intihar etti - Son Dakika
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