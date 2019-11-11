Son Dakika Haberleri: Kız arkadaşını öldürüp parçalara ayıran Rus profesör aleyhine imza kampanyası başlatıldı
Son Dakika Dünya Kız arkadaşını öldürüp parçalara ayıran Rus profesör aleyhine imza kampanyası başlatıldı

Kız arkadaşını öldürüp parçalara ayıran Rus profesör aleyhine imza kampanyası başlatıldı

6 saat önce

Rusya'da genç kız arkadaşını öldürüp cesedini parçalara ayırdığını itiraf eden 63 yaşındaki tarih profesörü Oleg Sokolov hakim karşısına çıktı. Olayın duyulmasının ardınan Sokolov’un başka kadınları da taciz ettiği iddiaları öne sürüldü.

Kız arkadaşını öldürüp parçalara ayıran Rus profesör aleyhine imza kampanyası başlatıldı, System.String[]

Rusya'da genç kız arkadaşını öldürüp cesedini parçalara ayırdığını itiraf eden 63 yaşındaki tarih profesörü Oleg Sokolov hakim karşısına çıktı.


Mahkemede gözyaşlarına boğulan ve yüzünü elleriyle gizleyen Sokolov, "Yaşanan olaydan dolayı yıkıldım, pişmanım" dedi. Profesörün cinayet suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına hükmedildi.

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Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 07:16 
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