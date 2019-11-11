Kız arkadaşını öldürüp parçalara ayıran Rus profesör aleyhine imza kampanyası başlatıldı
6 saat önce
Rusya'da genç kız arkadaşını öldürüp cesedini parçalara ayırdığını itiraf eden 63 yaşındaki tarih profesörü Oleg Sokolov hakim karşısına çıktı. Olayın duyulmasının ardınan Sokolov’un başka kadınları da taciz ettiği iddiaları öne sürüldü.
Rusya'da genç kız arkadaşını öldürüp cesedini parçalara ayırdığını itiraf eden 63 yaşındaki tarih profesörü Oleg Sokolov hakim karşısına çıktı.
Mahkemede gözyaşlarına boğulan ve yüzünü elleriyle gizleyen Sokolov, "Yaşanan olaydan dolayı yıkıldım, pişmanım" dedi. Profesörün cinayet suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına hükmedildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 07:16
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