Kız arkadaşını saçından tutup yerde sürükleyen erkek arkadaş ile kardeşi adliyede (2) - Son Dakika

Kız arkadaşını saçından tutup yerde sürükleyen erkek arkadaş ile kardeşi adliyede (2)

ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ, SERBEST KALDILARBursa'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tartıştığı kız arkadaşı A.Ş.'yi sokak ortasında saçından tutarak yerde sürükleyerek döven ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D. ile kardeşi S.D. hakim karşısına çıktı.

ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ, SERBEST KALDILAR Bursa'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tartıştığı kız arkadaşı A.Ş.'yi sokak ortasında saçından tutarak yerde sürükleyerek döven ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D. ile kardeşi S.D. hakim karşısına çıktı. Mahkeme, A.Ş.'nin şikayetinden vazgeçmesi üzerine A.D.'yi adli kontrol şartıyla, S.D.'yi ise serbest bıraktı.



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