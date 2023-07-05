Kız arkadaşını tehdit eden adamın penisini kesti - Son Dakika
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Kız arkadaşını tehdit eden adamın penisini kesti

Kız arkadaşını tehdit eden adamın penisini kesti

05.07.2023 12:22

Endonezya'da bir adam, kız arkadaşını cinsel ilişki videolarını yayınlamakla tehdit edince, kız arkadaşı adamın penisini kesti. Olay, Kuzey Sumatra'nın Sibolga kentinde bir otelde gerçekleşti. Adam, cinsel ilişki teklifini reddeden kız arkadaşını tehdit etti ve kadın bıçakla saldırarak adamın penisini kesti. Adam aşırı kan kaybından dolayı acil olarak hastaneye kaldırıldı ve durumu ciddi. Kız arkadaş ise tutuklandı.

Endonezya'da bir adam kız arkadaşı ile cinsel ilişkiye girmek istedi. Kız arkadaşı istemeyince kız arkadaşını beraber çektikleri cinsel içerikli videoları yayınlamakla tehdit edince kız arkadaşı cinsel organının kesti.

Cinsel ilişkiye girmek istemeyen kız arkadaşını cinsel ilişki videoları yayınlamakla tehdit edince kız arkadaşı penisini kesti.

Olay,Kuzey Sumatra'nın Sibolga kentinde bir otelde gerçekleşti. Sibolga Polis Şefi'ne göre, 28 yaşındaki mağdur, yedi aydır birliktelik yaşadığı kız arkadaşından cinsel ilişki istedi, ancak kadın bunu reddetti.

"Mağdur, zanlının kendisiyle cinsel ilişkiye girmesini istedi. Ancak zanlı, mağdurun daha önceki sözlerinden dolayı kırıldığı için bu teklifi reddetti. Zanlı, cinsel ilişki videolarını yaymakla tehdit eden mağdura saldırdı."

Mağdur, cinsel ilişki videosunu yaymakla tehdit ettikten sonra, durum şiddetlendi ve kadın bir bıçak kaparak adamın penisini kesti.

Erkek arkadaş, aşırı kan kaybından sonra acil olarak bir hastaneye kaldırıldı ve şu anda yoğun bakımda. Penisinin yeniden dikilebileceği ya da adamın bir daha cinsel ilişkiye girebileceği henüz bell ideğil

Öte yandan polis, kız arkadaşın tutuklandığını doğruladı.

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Dünya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kız arkadaşını tehdit eden adamın penisini kesti - Son Dakika


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