Kız arkadaşını yaralayıp, intihar etti
4 saat önce
Kız arkadaşını yaralayıp, intihar ettiAFYONKARAHİSAR'da, tartıştığı kız arkadaşı Ş.B.'yi (21) pompalı tüfekle yaralayan H.B. (21), aynı silahla yaşamına son verdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 10:48 Kaynak: DHA
Kız arkadaşını yaralayıp, intihar etti
AFYONKARAHİSAR'da, tartıştığı kız arkadaşı Ş.B.'yi (21) pompalı tüfekle yaralayan H.B. (21), aynı silahla yaşamına son verdi.
Olay, saat 20.30 sıralarında Kocatepe
Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre H.Y. ile kız arkadaşı Ş.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.Y. yanında getirdiği pompalı tüfekle Ş.B.'yi vurarak yaraladı. H.Y. daha sonra aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan H.Y. ve Ş.B.'yi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi
ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne götürdü. H.Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ş.B.'nin tedavisi ise sürüyor.
Kız arkadaşı ile kavga eden genç dehşet saçtı: Önce kız arkadaşını yaraladı, sonra intihar etti ABD Dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması HDP'li belediye caddeye terör suçlusunun adını taşıyan tabelayı astı Hindistan'da 9 milyon kişiyi etkileyen sel 67 can aldı