Son Dakika Haberleri: Kız arkadaşını yaralayıp, intihar etti
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Kız arkadaşını yaralayıp, intihar etti

2 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da, tartıştığı kız arkadaşı Ş.B.'yi (21) pompalı tüfekle yaralayan H.B. (21), aynı silahla yaşamına son verdi.

Kız arkadaşını yaralayıp, intihar etti, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'da, tartıştığı kız arkadaşı Ş.B.'yi (21) pompalı tüfekle yaralayan H.B. (21), aynı silahla yaşamına son verdi.
Olay, saat 20.30 sıralarında Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre H.Y. ile kız arkadaşı Ş.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.Y. yanında getirdiği pompalı tüfekle Ş.B.'yi vurarak yaraladı. H.Y. daha sonra aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan H.Y. ve Ş.B.'yi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne götürdü. H.Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ş.B.'nin tedavisi ise sürüyor.


Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 12:13 Kaynak: DHA
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