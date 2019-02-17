Kız Arkadaşının Ağabeyini Bıçakladığı İddiası
31 dakika önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kız arkadaşıyla tartıştığı sırada kızın yanlarına gelen üvey ağabeyini bıçakladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde, kız arkadaşıyla tartıştığı sırada kızın yanlarına gelen üvey ağabeyini bıçakladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
İddiaya göre, N.G. (31) kendisinden ayrılmak istediği belirtilen kız arkadaşı C.Ç. (17) ile tartışmaya başladı. C.Ç'nin bu sırada olay yerinden geçen üvey ağabeyi H.K. (18) de tartışmaya dahil oldu.
N.G'nin yanında bulunan bıçakla H.K'yi göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtığı iddia edildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan H.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
N.G, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:08 Kaynak: AA
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