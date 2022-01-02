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Kız arkadaşının babasına kızdı, ahırdaki 60 bin TL'lik samanlığı yakıp kül etti - Son Dakika

Kız arkadaşının babasına kızdı, ahırdaki 60 bin TL'lik samanlığı yakıp kül etti

02.01.2022 15:21
Kız arkadaşının babasına kızdı, ahırdaki 60 bin TL'lik samanlığı yakıp kül etti

Denizli'de yaşayan bir genç, kız arkadaşının babasına kızması sonrası 60 bin TL değerindeki samanlığı yaktı. JASAT'ın 1 haftalık takibinin ardından yakalanan genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan kızın babasının, gence "Kızımla bir daha görüşmeni istemiyorum" dediği belirtildi.

Çivril ilçesi Yamanlar Mahallesinde meydana gelen olayda, 25 Aralık 2021 tarihinde gece saatlerinde Fahri D. isimli adamın saman balyaları benzin dökülerek ateşe verildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 1400 adet saman balyası kül olurken, toplam 60 bin TL'lik ise zarar oluştu.

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KAMERALAR İNCELENDİ

Kundaklama şüphesi üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) VE Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Çalışmalara başlayan ekipler, güvenlik kameralarını didik didik inceledi. 7 gün boyunca izlenen güvenlik kameralarının ardından şüphelinin 19 yaşındaki Sezer B. Olduğu ortaya çıktı.

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SİNİRLENDİĞİ İÇİN YAKMIŞ

Şüphelinin yerini tespit eden ekipler kıskıvrak yakaladı. Karakola götürülerek ifadesi alınan Sezer B., sevgilisinin babası Fahri D.'ye kızdığı için saman balyalarını ateşe verdiğini itiraf etti. Yapılan işlemlerin ardından Sezer B. çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

"KIZIMLA BİR DAHA GÖRÜŞMENİ İSTEMİYORUM"

Şüphelinin ifadesinde kız arkadaşının babasının "Kızımla bir daha görüşmeni istemiyorum" dediğini, buna kızarak samanları ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.

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Türk Lirası, Denizli, Çivril, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kız arkadaşının babasına kızdı, ahırdaki 60 bin TL'lik samanlığı yakıp kül etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kız arkadaşının babasına kızdı, ahırdaki 60 bin TL'lik samanlığı yakıp kül etti - Son Dakika
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