Son Dakika Haberleri: Kız Arkadaşının Babasını Vuran Şüpheli Yakalandı (2)

Kız Arkadaşının Babasını Vuran Şüpheli Yakalandı (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIKonya'da evlenme isteklerine karşı çıkan kız arkadaşının babası İbrahim H.'yi (43) pompalı tüfekle bacağından yaralayan Hasan Öğmüş (19), çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Kız Arkadaşının Babasını Vuran Şüpheli Yakalandı (2), System.String[]
TUTUKLANDI

Konya'da evlenme isteklerine karşı çıkan kız arkadaşının babası İbrahim H.'yi (43) pompalı tüfekle bacağından yaralayan Hasan Öğmüş (19), çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:06 Kaynak: DHA

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