Kız Arkadaşının Babasını Vuran Şüpheli Yakalandı (2)
1 saat önce
TUTUKLANDIKonya'da evlenme isteklerine karşı çıkan kız arkadaşının babası İbrahim H.'yi (43) pompalı tüfekle bacağından yaralayan Hasan Öğmüş (19), çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDI Konya
'da evlenme isteklerine karşı çıkan kız arkadaşının babası İbrahim H.'yi (43) pompalı tüfekle bacağından yaralayan Hasan Öğmüş (19), çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:06 Kaynak: DHA
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Kız Arkadaşının Babasını Vuran Şüpheli Yakalandı
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