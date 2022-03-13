Son dakika haber! KIZ ARKADAŞININ BABASININ ÖLDÜRDÜĞÜ SERHAT, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kız arkadaşının babası Ahmet Şahin (60) tarafından bıçaklanarak öldürülen Serhat Kaçar (33), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün sabaha karşı Mahmudiye Mahallesi Yıldıztepe Sokak'ta meydana geldi. Serhat Kaçar, konuşmak için evinin önüne gittiği kız arkadaşının babası Ahmet Şahin ile tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Şahin, Kaçar'ı bacağından bıçakladı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Kaçar'ı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu ağır olan Serhat Kaçar, ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan ve suç aletiyle yakalanan Ahmet Şahin, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ahmet Şahin'in ifadesinde, evinin önüne gelip kızıyla konuşan Kaçar ile tartıştığını, yaşanan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü, korkutmak için yaraladığını söylediği öğrenildi.

Serhat Kaçar'ın cenazesi, ilçedeki Suyolu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)