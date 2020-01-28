Kız arkadaşının boğazını sıkarak öldürmeye teşebbüs eden şahıs tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kız arkadaşının boğazını sıkarak öldürmeye teşebbüs eden şahıs tutuklandı - Son Dakika

Kız arkadaşının boğazını sıkarak öldürmeye teşebbüs eden şahıs tutuklandı

7 saat önce

Nevşehir'de kız arkadaşına şiddet uygulayan ve boğazını sıkarak öldürmeye teşebbüs eden şahıs tutuklandı.

Kız arkadaşının boğazını sıkarak öldürmeye teşebbüs eden şahıs tutuklandı, System.String[]

Nevşehir'de kız arkadaşına şiddet uygulayan ve boğazını sıkarak öldürmeye teşebbüs eden şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Kale Şehit İsmail Arslan Polis karakoluna giden Ş.Y. isimli kadın erkek arkadaşı tarafından darp edildiği ve eli ile kendisini boğmaya çalıştığı yönünde şikayette bulundu. Ş.Y.'nin ifadesinin ardından polis ekipleri kız arkadaşına şiddet uygulayan O.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A. kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama ve hakaret suçlarından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:28 Kaynak: İHA
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