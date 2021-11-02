Üye Girişi
"KIZ ARKADAŞININ EVİNE ÇOK GELİYORSUN" CİNAYETİ - Son Dakika

"KIZ ARKADAŞININ EVİNE ÇOK GELİYORSUN" CİNAYETİ

02.11.2021 14:36

ÇEKMEKÖY'de eve çok sık geldiği için tartıştığı kız arkadaşının kapı komşusunu döverek öldürdüğü iddia edilen Emre A.(22) polis tarafından yakalandı.

ÇEKMEKÖY'de eve çok sık geldiği için tartıştığı kız arkadaşının kapı komşusunu döverek öldürdüğü iddia edilen Emre A.(22) polis tarafından yakalandı. Komşu Burhannetin Okyay'ın (56) ölümüyle sonuçlanan darp olayına karışan Emre A.'nın 3 arkadaşının da gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ölümle sonuçlanan darp anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

4 KİŞİ TARAFINDAN DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDİ

Çekmeköy, Merkez mahallesinde 29 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen olayda, evinden dışarı çıkan Burhanettin Okyay, kapısını önünde 4 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar aralarına aldıkları 56 yaşındaki adamı feci şekilde dövdükten sonra olay yerinden yaya olarak kaçtılar. Çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırılan Burhanettin Okyay tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİ TESPİT ETTİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis saldırganlardan birinin Burhanettin Okyay'ın kapı komşusu üniversite öğrencisi S.A.'ın sevgilisi Emre A. olduğunu belirledi. Emre A. ile Burhanettin Okyay ve çocukları arasında daha önceden kız arkadaşının evine  çok sık geldiği için tartışmalar yaşandığı tespit edildi.

OLAYI GERÇEKLEŞTİREN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIPolis peşine düştüğü Emre A.'yı kısa sürede yakaladı. Ölümle sonuçlanan Darp olayına karıştıkları tespit edilen Onur A.(26), Yasin S.(21) ve 17 yaşındaki Y.M. de gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Yapılan soruşturma sonucu kız arkadaşının evine gittiği için kapı komşusu  Burhanettin Okyay'la daha öncede tartıştığı öğrenildi. Bir süre öncede aynı sebeple Burhanettin Okyay'ın oğullarıyla tartışan şüphelinin, intikam almak için olay günü arkadaşlarını evin önüne çağırdığı tespit edildi. Birlikte Burhanettin Okyay'ın evden çıkmasını bekleyen şüphelilerin daha sonra onu darp ettikleri tespit edildi. Polis soruşturması sırasında şüphelilerden Emre A.'nın daha önceden 17 kez, Onur A.'nın ise 26 çeşitli suçlardan polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi. Öte yandan şüphelilerin Burhanettin Okyay'ı dövdükleri anlar ise apartmanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirtildi. Şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Görüntü dökümü: -------------Güvenlik kamerası görüntüleri-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

-Ölen kişinin fotoğrafı


Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'KIZ ARKADAŞININ EVİNE ÇOK GELİYORSUN' CİNAYETİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı 14:30 Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı Kılıçdaroğlu: 14:19 Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi Bu akşam Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor 14:01 Bu akşam Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor
Agüero artık sahalara geri dönemez! 13:55 Agüero artık sahalara geri dönemez! Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş 13:42 Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş İstanbul'da 750 minibüs ve 250 taksi, dolmuş taksiye çevrildi 13:23 İstanbul'da 750 minibüs ve 250 taksi, dolmuş taksiye çevrildi
İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor 12:36 İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada 12:04 Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada

Son Dakika Haberleri
14:34 7 yaşındaki Ecem Nur'un üzerinden tonlarca ağırlıktaki kamyon geçti! O anlar kameraya yansıdı
14:22 Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor
14:18 Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi
14:14 Afganistan'da 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında evlendirildi. Eşi 55 yaşında!
14:08 Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırı! Hastaneye düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
14:00 Bu akşam Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor
13:57 Kendini çok iyi saklayan dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı!
13:54 Agüero artık sahalara geri dönemez!
13:51 Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi
13:47 İstanbul'dan havalanan yolcu krizi! Koltuğunda ölü bulundu
7 yaşındaki Ecem Nur'un üzerinden tonlarca ağırlıktaki kamyon geçti! O anlar kameraya yansıdı 7 yaşındaki Ecem Nur'un üzerinden tonlarca ağırlıktaki kamyon geçti! O anlar kameraya yansıdı         
14:34
Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor         
14:23
Afganistan'da 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında evlendirildi. Eşi 55 yaşında! Afganistan'da 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında evlendirildi. Eşi 55 yaşında!         
14:14
Kendini çok iyi saklayan dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı! Kendini çok iyi saklayan dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı!         
13:58
Rus medyası Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi         
13:51
Eski kız arkadaşı ile kocasını rehin alan adamı, polis etkisiz hale getirdi Eski kız arkadaşı ile kocasını rehin alan adamı, polis etkisiz hale getirdi         
13:28
Adana Havalimanı'nda bir grup, piste inen uçağın önüne çıktı! Çok sayıda gözaltı var Adana Havalimanı'nda bir grup, piste inen uçağın önüne çıktı! Çok sayıda gözaltı var         
13:11
4 bin lira maaşa işçi bulunmuyor! Sanayici dertli! 4 bin lira maaşa işçi bulunmuyor! Sanayici dertli!         
12:08
Evinin balkonunda çamaşır asan kadın düşerek öldü, acı manzarayı gören çocukları hıçkırığa boğuldu Evinin balkonunda çamaşır asan kadın düşerek öldü, acı manzarayı gören çocukları hıçkırığa boğuldu         
11:55
Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur         
11:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek         
11:29
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı. Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı.         
11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler         
10:31
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda         
07:11
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı         
17:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 14:40:18. #1.13#
SON DAKİKA: "KIZ ARKADAŞININ EVİNE ÇOK GELİYORSUN" CİNAYETİ - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement