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KIZ ARKADAŞININ EVİNE ÇOK GELİYORSUN CİNAYETİ - Son Dakika

KIZ ARKADAŞININ EVİNE ÇOK GELİYORSUN CİNAYETİ

02.11.2021 15:21

ÇEKMEKÖY'de eve çok sık geldiği için tartıştığı kız arkadaşının kapı komşusunu döverek öldürdüğü iddia edilen Emre A.(22) polis tarafından yakalandı.

ÇEKMEKÖY'de eve çok sık geldiği için tartıştığı kız arkadaşının kapı komşusunu döverek öldürdüğü iddia edilen Emre A.(22) polis tarafından yakalandı. Komşu Burhannetin Okyay'ın (56) ölümüyle sonuçlanan darp olayına karışan Emre A.'nın 3 arkadaşının da gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ölümle sonuçlanan darp anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

4 KİŞİ TARAFINDAN DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDİ

Çekmeköy, Merkez mahallesinde 29 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen olayda, evinden dışarı çıkan Burhanettin Okyay, kapısını önünde 4 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar aralarına aldıkları 56 yaşındaki adamı feci şekilde dövdükten sonra olay yerinden yaya olarak kaçtılar. Çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırılan Burhanettin Okyay tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİ TESPİT ETTİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis saldırganlardan birinin Burhanettin Okyay'ın kapı komşusu üniversite öğrencisi S.A.'ın sevgilisi Emre A. olduğunu belirledi. Emre A. ile Burhanettin Okyay ve çocukları arasında daha önceden kız arkadaşının evine çok sık geldiği için tartışmalar yaşandığı tespit edildi.

OLAYI GERÇEKLEŞTİREN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis peşine düştüğü Emre A.'yı kısa sürede yakaladı. Ölümle sonuçlanan Darp olayına karıştıkları tespit edilen Onur A.(26), Yasin S.(21) ve 17 yaşındaki Y.M. de gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Yapılan soruşturma sonucu kız arkadaşının evine gittiği için kapı komşusu Burhanettin Okyay'la daha öncede tartıştığı öğrenildi. Bir süre öncede aynı sebeple Burhanettin Okyay'ın oğullarıyla tartışan şüphelinin, intikam almak için olay günü arkadaşlarını evin önüne çağırdığı tespit edildi. Birlikte Burhanettin Okyay'ın evden çıkmasını bekleyen şüphelilerin daha sonra onu darp ettikleri tespit edildi. Polis soruşturması sırasında şüphelilerden Emre A.'nın daha önceden 17 kez, Onur A.'nın ise 26 çeşitli suçlardan polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi. Öte yandan şüphelilerin Burhanettin Okyay'ı dövdükleri anlar ise apartmanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirtildi. Şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra Anadolu Adliyesine sevk edildi.

KIZ ARKADAŞININ EVİNE ÇOK GELİYORSUN CİNAYETİ
KIZ ARKADAŞININ EVİNE ÇOK GELİYORSUN CİNAYETİ
KIZ ARKADAŞININ EVİNE ÇOK GELİYORSUN CİNAYETİ
KIZ ARKADAŞININ EVİNE ÇOK GELİYORSUN CİNAYETİ

Cinayet, 29 Ekim, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KIZ ARKADAŞININ EVİNE ÇOK GELİYORSUN CİNAYETİ - Son Dakika


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