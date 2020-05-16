Kız arkadaşının evinin camlarını levye ile kırıp kaçtı - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kız arkadaşının yaşadığı evin camlarını levye ile kıran A.B., mahallelinin tepkisi üzerine kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sarıkorkmaz Mahallesi Yeşiltepe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kız arkadaşının evine giden A.B., yanında getirdiği levye ile evin camlarını kırmaya başladı. A.B.'ye mahalle halkı tepki gösterdi. Mahallede artan tepkiler üzerine A.B., geldiği araçla kaçtı. Haber verilmesiyle gelen polis, şikayetçi olan 3 kişiyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Polis, kaçan A.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.