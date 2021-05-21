Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti - Son Dakika

Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti

21.05.2021 09:52

Antalya'da kız arkadaşıyla ormanlık alana giden Hakan Ökten, laf atmaları nedeniyle tartışma yaşadığı kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Kız arkadaşının verdiği ifade doğrultusunda ise zanlının yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Dün akşam saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Kepezaltı Mahallesi, Hayvanat Bahçesi girişinde Hakan Ökten ile Havva B. hafif ticari araçla ormanlık alana gitti. İddiaya göre, burada kendilerine laf atan bir kişiyle Hakan Ökten arasında tartışma çıktı.

YARALAYIP KAÇTI

Kimliği belirsiz kişi üzerindeki tabancayı çıkartarak Hakan Ökten'e 2 el ateş etti. Hakan Ökten'i sırt kısmı ile göğüs altından yaralayan saldırgan olay yerinden kaçtı. Ökten'i yaralanması üzerine Havva B. ise hafif ticari aracı kullanarak ormanlık alandan çıkmaya çalıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

3232 sokak üzerinde yoldan geçen bir otomobile çarpmamak için ani fren yapan Havva B., araçtakilerden yardım istedi. Hafif ticari araçtan kendini dışarı atan Hakan Ökten'e ilk müdahaleyi otomobildekiler ve Antalya Ulaşım A.Ş Antray depolama merkezindeki görevliler yaptı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri durumu ağır olan Hakan Ökten'i yakındaki özel hastaneye götürdü. Ökten, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri hafif ticari araç üzerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri, hafif ticari aracı ormanlık alandan çıkartan Havva B.'yi ifadesini aldıktan sonra polis merkezine götürdü. Ökten'e ait araç içerisinde özel güvenlik görevlisi kıyafetiyle kurum yaka kartının olduğu görüldü.

"KADIN KAÇMAYA ÇALIŞIYORDU"

Olayı görerek yardım eden Halil Mert, "Arkadaşlarla yürüyüşe çıktık. Kadın bize yardım eder misiniz diye işaret etti. Biz yardım ederken kaçmaya çalıştı. Adam da yere inip yatmıştı. Bize 'vuruldu' dedi. Silah sesi duymadık. Arabanın olduğu yere geldik. 2 kurşun yarası vardı" dedi.

Polis ekipleri, Havva B.'nin verdiği eşkal doğrultusunda cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti

Antalya, Kepez, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti - Son Dakika


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