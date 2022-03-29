Kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanık tutuklandı - Son Dakika
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Kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanık tutuklandı

29.03.2022 16:31
Kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanık tutuklandı

Ankara'da eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde attığı iddia edilen sanık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde attığı iddia edilen sanık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Mamak ilçesinde ikamet eden S.S.'nin yüzüne, ayrıldığı eski erkek arkadaşı S.B. tarafından 'lavabo açıcı' olduğu belirlenen madde atıldı. Olay sonrası emniyet tarafından adliyeye sevk edilen S.B., adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Adli kontrol hükümlerine uymayınca hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık, tutuklandı.

Sanık hakkında Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Hazırlanan iddianamede sanığın, 'kasten yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıldan 10 yıla, 'sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla ve 'silahlı tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Adli kontrol şartı kaldırılan sanığın imza hükümlülüğünü yerine getirmediğinin öğrenilmesi üzerine sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve sanık yakalanarak Ankara Adliyesine getirildi. Savcılık işlemlerinin ardından tutuklanan sanık cezaevine gönderildi. - ANKARA

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Kimyasal, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanık tutuklandı - Son Dakika


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