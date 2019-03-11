Son Dakika Haberleri: Kız Arkadaşıyla Buluşmak İçin Para Çaldığı İddiası

Kız Arkadaşıyla Buluşmak İçin Para Çaldığı İddiası

57 dakika önce

Adana'nın Çukurova ilçesindeki kız arkadaşıyla buluşmak için kırtasiyeden para çaldığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Kız Arkadaşıyla Buluşmak İçin Para Çaldığı İddiası, System.String[]
Adana'nın Çukurova ilçesindeki kız arkadaşıyla buluşmak için kırtasiyeden para çaldığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Yurt Mahallesi'ndeki bir kırtasiyeye gelen Hasan K. (21), kasadaki 300 lirayı alarak kaçtı.

Durumu fark ederek şüphelinin peşinden koşan iş yeri sahibi Ramazan Ş, zanlıyı yakalayamayınca polise haber verdi.

Ekipler, şüpheliyi bindiği halk otobüsünde yakaladı.

Hasan K'nin ifadesinde, kız arkadaşıyla buluşmak için hırsızlık yaptığını söylediği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:19 Kaynak: AA

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