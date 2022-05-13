Son dakika haberleri: 'Kız arkadaşıyla gezdiği' gerekçesiyle bir kişiyi vuran genç tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: 'Kız arkadaşıyla gezdiği' gerekçesiyle bir kişiyi vuran genç tutuklandı

13.05.2022 18:41

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da 'kız arkadaşıyla gezdiği' gerekçesiyle tartıştığı şahsı tabancayla vurarak yaralayan genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da 'kız arkadaşıyla gezdiği' gerekçesiyle tartıştığı şahsı tabancayla vurarak yaralayan genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Canik ilçesinde yüzme havuzu yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.Y. (21) kız arkadaşı ile gezdiğini iddia ettiği E.D.'yi yüzme havuzu çıkışı tabancayla vurarak yaraladı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, U.Y. ise kaçtı. Polis tarafından yakalanan U.Y., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

(Muhammer Ay - İHA)

Son dakika haberleri: 'Kız arkadaşıyla gezdiği' gerekçesiyle bir kişiyi vuran genç tutuklandı
Son dakika haberleri: 'Kız arkadaşıyla gezdiği' gerekçesiyle bir kişiyi vuran genç tutuklandı
Son dakika haberleri: 'Kız arkadaşıyla gezdiği' gerekçesiyle bir kişiyi vuran genç tutuklandı
Son dakika haberleri: 'Kız arkadaşıyla gezdiği' gerekçesiyle bir kişiyi vuran genç tutuklandı
Son dakika haberleri: 'Kız arkadaşıyla gezdiği' gerekçesiyle bir kişiyi vuran genç tutuklandı
Son dakika haberleri: 'Kız arkadaşıyla gezdiği' gerekçesiyle bir kişiyi vuran genç tutuklandı
Son dakika haberleri: 'Kız arkadaşıyla gezdiği' gerekçesiyle bir kişiyi vuran genç tutuklandı

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 33 kişi tutuklandı Son dakika haber | Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 33 kişi tutuklandı Tabiat Parkına zarar verdi, kız arkadaşından ayrılmasını gerekçe gösterdi Tabiat Parkına zarar verdi, kız arkadaşından ayrılmasını gerekçe gösterdi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: 'Kız arkadaşıyla gezdiği' gerekçesiyle bir kişiyi vuran genç tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 19:08:29. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: 'Kız arkadaşıyla gezdiği' gerekçesiyle bir kişiyi vuran genç tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement