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Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamamcı, yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamamcı, yaşamını yitirdi

31.05.2021 09:33

Karaman'da, işlettiği hamamda kız arkadaşıyla birlikte saunaya giren ve uyuyakalan 37 yaşındaki Ömer Sazak, hayatını kaybederken; kız arkadaşı ise hastaneye kaldırıldı.

Karaman'nın Mansur Dede Mahallesi 86 Sokaktaki bir hamamda saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, Ömer Sazak, iddiaya göre kız arkadaşı Elif T. ile birlikte kısıtlama nedeniyle kapalı olan hamama gitti. Isıtma sistemlerini açan Sazak ve kız arkadaşı saunaya girip, burada uyuyakaldı.

KADIN DA FENALAŞTI

Bir süre sonra uyanan Elif T, Sazak'ın hareketsiz olduğunu görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Sazak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aşırı sıcak nedeniyle fenalaşan Elif T. de Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Sazak'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Sazak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamamcı, yaşamını yitirdi

Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamamcı, yaşamını yitirdi - Son Dakika


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Son Dakika

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