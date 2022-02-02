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Kız arkadaşıyla kaldığı apartta ölü bulunmuştu! Genç adamın ölüm sebebi ortaya çıktı - Son Dakika

Kız arkadaşıyla kaldığı apartta ölü bulunmuştu! Genç adamın ölüm sebebi ortaya çıktı

02.02.2022 12:45

Denizli'de sosyal medyada tanıştığı genç kızla geceyi günlük kiralık eve geçirdikten sonra sabah cansız bedeni bulunan Oğuzhan Çalhan'ın kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi. Gençlerin önceki akşam uyuşturucu kullandığı da öğrenildi.

Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre kısa bir süre önce sosyal medyadan tanışan Oğuzhan Çalhan (25) ve Serpil K. (24), gece saatlerinde planlama yaptıkları günlük apartta buluştu.

ALKOL İÇİP UYUŞTURUCU KULLANMIŞLAR

Apart odasında alkol ve uyuşturucu madde aldıkları iddia edilen çift, geceyi beraber geçirdi. Sabah saatlerinde uyanan Serpil K., Oğuzhan Çalhan'a seslenerek kalkmasını söyledi. Hareketsiz bir şekilde duran Çalhan'ın cevap vermemesini üzerine paniğe kapılan genç kız, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebin bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Çalhan'ın öldüğünü tespit etti. Bölgeye sevk edilen Olay Yeri İnceleme ekipleri, ölen gencin üzerinde ve apart odasında çalışma gerçekleştirdi.

Kız arkadaşıyla kaldığı apartta ölü bulunan genç kalp krizinden ölmüş

KIZ ARKADAŞI GÖZALTINDA

Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmaların ardından Oğuzhan Çalhan'ın cansız bedeni, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanılamayan Çalhan'ın kesin ölüm nedeninin ise yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi. Şüpheli bir şekilde ölen Çalhan'ın geceyi birlikte geçirdiği kız arkadaşı Serpil K. ise gözaltına alındı.

Kız arkadaşıyla kaldığı apartta ölü bulunan genç kalp krizinden ölmüş

KALP KRİZİNDEN ÖLMÜŞ

Yapılan işlemlerin ardından apartta cansız bedeni bulunan Oğuzhan Çalhan'ın kalp krizinden öldüğü ortaya çıktı. Çalhan'ın apartta beraber kaldığı kız arkadaşı Serpil K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Uyuşturucu, Pamukkale, Alkol, Kalp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kız arkadaşıyla kaldığı apartta ölü bulunmuştu! Genç adamın ölüm sebebi ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kız arkadaşıyla kaldığı apartta ölü bulunmuştu! Genç adamın ölüm sebebi ortaya çıktı - Son Dakika
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