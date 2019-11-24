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Kız arkadaşıyla problem yaşayan genç 7'inci kata çıkarak atlamak istedi

6 saat önce

Kız arkadaşıyla problem yaşayan genç 7'inci kata çıkarak atlamak istedi İntihara teşebbüs eden genci arkadaşı ikna ettiESKİŞEHİR - Eskişehir'de, intihar amaçlı bir iş merkezinin çatısına çıkan şahıs yürekleri adeta ağza getirdi.

Kız arkadaşıyla problem yaşayan genç 7'inci kata çıkarak atlamak istedi

İntihara teşebbüs eden genci arkadaşı ikna etti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, intihar amaçlı bir iş merkezinin çatısına çıkan şahıs yürekleri adeta ağza getirdi. Metrelerce yüksekte bekleyen şahısı, arkadaşı yanına giderek ikna etti.

Alınan bilgilere göre; olay Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 (Doktorlar) Caddesinde yaşandı. Akşam saat 22.30 sıralarında Mevlüt B., iddialara göre kız arkadaşıyla yaşadığı sorunlardan dolayı cadde üzerinde bulunan bir iş merkezinin çatı katına çıktı. Burada çatının terasından dışarı sarkan genç, korkuluklara tutunarak bekledi. Bu sırada çatıdaki genci fark eden çevredeki insanlar, Eskişehir İtfaiyesi, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, caddeye güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı. Ardından polis ekipleri Mevlüt B.'yi ikna için yukarı çıkarken, itfaiye ekipleri de iş merkezi önünde atlama yatağını hazırladı. Dakikalarca genci kararından vazgeçirmeye çalışan polis ekipleri, ikna edemeyince arkadaşını yukarı çağırdı. Bir süre arkadaşıyla konuşan Mevlüt B., arkadaşına sarılarak atlama kararından vazgeçti. Gencin ikna olması esnasında ise, aşağıda bekleyen onlarca insan alkışlarla karşılık verdi.

Ardından polis ekipleri nezaretinde aşağı indirilen genç, sağlık kontrolleri yapılmak üzere 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine götürüldü.

Kız arkadaşıyla problem yaşayan genç 7'inci kata çıkarak atlamak istedi

Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:50 Kaynak: İHA
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