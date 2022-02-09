Üye Girişi
Kız arkadaşıyla tartışan genç çatıya çıktı - Son Dakika

Kız arkadaşıyla tartışan genç çatıya çıktı

09.02.2022 14:57
Kız arkadaşıyla tartışan genç çatıya çıktı

Denizli'de kız arkadaşıyla tartışan genç, oturduğu 4 katlı apartmanın çatısına çıktı.

Denizli'de kız arkadaşıyla tartışan genç, oturduğu 4 katlı apartmanın çatısına çıktı. Teras korkuluklarından sarkarak tehlikeli hareketler yapan genç, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

Olay, Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi İstiklal Caddesi 1043 Sokakta bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sevgilisiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçirdiği iddia edilen B.S. isimli genç, ailesiyle birlikte yaşadığı 4 kartlı apartmanın çatısına çıktı. Teras korkuluklarından sarkarak tehlikeli hareketler yapan B.S., tatıştığı sevgilisinin yanına getirilmesini istedi. Yakınlarının çabalarına rağmen sakinleştirilemeyen B.S., çevre sakinlerine korku ve panik dolu anlar yaşattı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri apartmanın önüne şişme brandayı kurdukları sırada, etrafta toplanan vatandaşlar gencin atlamaması için telkinlerde bulundu. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilen B.S., sarktığı korkuluklardan alınarak aşağıya indirildi.

Bölgede görevli 112 Acil Servis ekibi tarafından sağlık kontrolünden geçirilen B.S., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. 112 ekibinde görevli şoförün, olayı haber yapmak için görüntü alan gazetecilerin üzerine yürüyerek sergilediği tavır ise tepki topladı. - DENİZLİ

Kız arkadaşıyla tartışan genç çatıya çıktı
Kız arkadaşıyla tartışan genç çatıya çıktı
Kız arkadaşıyla tartışan genç çatıya çıktı
Kız arkadaşıyla tartışan genç çatıya çıktı

YORUMLAR
500

İstiklal Caddesi, Pamukkale, Denizli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kız arkadaşıyla tartışan genç çatıya çıktı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:46 Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin faili Seccad Yeşil'in yakalanma görüntüsü ortaya çıktı
14:44 Korkunç kazanın net görüntüsü kameralara yansıdı! Karşıdan karşıya geçmek istemişti
14:41 Ali Babacan: Hükûmeti kuracağımız gün ifade özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı ilk 90 dakikada çözülecek
14:37 Canlı yayında Alevilere hakaret eden şahıs gözaltına alındı
14:35 Ece Erken, şüphelinin yakalanmasının ardından Süleyman Soylu'ya teşekkür etti
14:32 Sedat Peker videolarında ismi geçen üç isim: Kurtuluş, Ay, Falyalı! Üçü de hayatta değil!
14:05 Duygulandıran hareket! Saldırıya uğrayan Atatürk anıtını formasında taşıdı
14:00 Halil Falyalı cinayetine ilişkin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan dikkat çeken açıklama geldi
13:54 Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Aranan firari şüpheli Seccad Yeşil, yakalandı
13:44 Selin Ciğerci'nin onlarca karatlık yüzüğünün 9,5 milyon TL olduğu ortaya çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 15:03:44. #1.13#
SON DAKİKA: Kız arkadaşıyla tartışan genç çatıya çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement