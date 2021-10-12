Kız arkadaşıyla tartışan genç intihar etmeye çalıştı, vatandaşlar kurtarma operasyonu için seferber oldu - Son Dakika

Kocaeli'nin Derince ilçesi Çene Dağı Mahallesi Şehit Nedim Küçük Sokak'taki bir binada yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, kız arkadaşı ile tartışan Mustafa Hüseyin A., 4. katın balkonundan atlamak istedi.

BACAKLARINDAN TUTARAK DÜŞMESİNE ENGEL OLDULAR

Bunu gören aile fertleri ve vatandaşlar şahsa engel olmak istedi. 3. katın balkonundan bazı vatandaşlar şahsın düşmemesi için bacaklarından tutarken bazı vatandaşlar ise şahsın düşme ihtimaline karşı battaniye açtı.

O ANLAR KAMERADA

Uzun uğraşlar sonucu vatandaşlar şahsın atlamasına engel olurken herkes rahat bir nefes aldı. Korku dolu anlar cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi.