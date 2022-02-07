Kız arkadaşıyla tartışıp denize atlayan genç boğulmaktan son anda kurtarıldı - Son Dakika

- Kız arkadaşıyla tartışıp denize atlayan genç boğulmaktan son anda kurtarıldı

SAMSUN - Samsun'da kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra denize atlayan yabancı uyruklu genç, vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Kurtuluş Yolu Göleti'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kız arkadaşıyla tartışan Irak uyruklu A.C. Muhammed (25), göle atladı. Suda batıp çıkmaya başlayan gencin imdadına vatandaşlar yetişti. Çevredekiler 112'yi arayarak yardım istedi.

Gencin su yuttuğunu fark eden bir vatandaş onu kurtarmak için suya atladı. Diğerleri de kurtarma çalışmasına gölün çevresindeki platformdan destek verdi. Yarı baygın halde suda bulunan genci belinden halat bağlayan 3 kişi onu güçlükle gölün kıyısına çıkardı. Vatandaşlar tarafından boğulmaktan son arda kurtarılan genç, 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beline halat bağlayarak kurtardılar

Genci kurtaran Necati Çobanoğlu, "1 kişinin suya atladığını gördük. Onu kurtarmak için 3 kişi çaba sarf ettik. Suya atladığı yer balkon gibi yüksek. Şahsı çıkartırken kara olmadığı için beline ip bağlayarak yukarı çıkarttık. Suya indiğimizde baygın vaziyetteydi. Suyun altına gidip geliyordu. Herhalde tam bilinci gitmemişti ki suyun üstüne çıkmaya doğru çalışıyordu" dedi.