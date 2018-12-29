Son Dakika Haberleri: Kız Arkadaşıyla Tartıştı, Kafenin Terasından Atladı

Kız Arkadaşıyla Tartıştı, Kafenin Terasından Atladı

17 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iddiaya göre kız arkadaşıyla tartışıp, 5 metre yükseklikteki kafenin terasından atlayan Sadık O., ağır yaralandı.

Kız Arkadaşıyla Tartıştı, Kafenin Terasından Atladı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iddiaya göre kız arkadaşıyla tartışıp, 5 metre yükseklikteki kafenin terasından atlayan Sadık O., ağır yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Park Caddesi üzerindeki kafenin ikinci katında meydana geldi. Kız arkadaşıyla tartışmaya başlayan Sadık O., iddiaya göre kafenin 5 metre yüksekliğindeki terasından atladı. Yere düşen Sadık O., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Sadık O.'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:13 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otel Müdüründen Stajyer Öğrenciye Taciz: Karımı Boşayıp Seninle Evleneceğim İstanbul'un Göbeğinde Skandal! Babası, Genç Kızı Zincire Vurdu

Hırsız, Geliştirdiği Aparat ile Camide Bulunan Bağış Kutusundaki Paraları Çalarken Yakalandı Kulisleri Sallayan İddia: AK Parti İstanbul İlçe Adayları Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 02:30:03. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kız Arkadaşıyla Tartıştı, Kafenin Terasından Atladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]