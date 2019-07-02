Son Dakika Haberleri: Kız arkadaşıyla tartıştı, yaşamına son verdi
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Kız arkadaşıyla tartıştı, yaşamına son verdi

31 dakika önce

ANTALYA'da kız arkadaşıyla tartıştığı için bunalıma girdiği öne sürülen Serkan Y. (23), göğüs bölgesine tabancayla ateş edip yaşamına son verdi.

Kız arkadaşıyla tartıştı, yaşamına son verdi, System.String[]
ANTALYA'da kız arkadaşıyla tartıştığı için bunalıma girdiği öne sürülen Serkan Y. (23), göğüs bölgesine tabancayla ateş edip yaşamına son verdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'nde meydana geldi. Kız arkadaşıyla tartışıp bunalıma girdiği iddia edilen Serkan Y., evde tabancayla göğüs bölgesine ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Serkan Y., çağrılan ambulansla Lara'da bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Burada acil serviste müdahale edilen Serkan Y., kurtarılamadı.
Serkan Y.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:56 Kaynak: DHA
Antalya, Serkan, Güncel
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