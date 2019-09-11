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Kız aynı okulda öğretmenlik yapıyor

1 saat önce

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Büşra Akın (22), Trakya Üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra babası Ümit Akın'ın (48) öğretmenlik yaptığı Atatürk İlkokulu'nda ücretli öğretmen olarak göreve başladı.

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KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde  yaşayan Büşra Akın (22), Trakya Üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra babası Ümit Akın'ın (48) öğretmenlik yaptığı Atatürk İlkokulu'nda ücretli öğretmen olarak göreve başladı.
Trakya Üniversitesi sınıf öğretmenliğinden bu yıl mezun olan Büşra Akın, öğretim yılı başında babası Ümit Akın'ın öğretmenlik yaptığı Atatürk İlkokulu'na Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ücretli öğretmen olarak görevlendirildi. Gelecek nesillere birlikte ışık tutacak baba- kızın gittiği okulda ise çalışanlar durumu sevinçle karşıladı. Baba Ümit Akın 3-A sınıfında, kızı Büşra Akın ise 4-D sınıfında öğrencileriyle yeni eğitim- öğretim yılında ders başı yaptı. Kızının kendi görev yaptığı okula atanmasından dolayı büyük sevinç yaşayan 29 yıllık öğretmen baba Ümit Akın, "Kızım da, ben de Trakya Üniversitesi mezunuyuz. Yeni öğretim yılında kızımla birlikte bayrak yarışının en güzel örneğini vereceğiz. Çok mutluyum" dedi.
Çiçeği burnunda öğretmen Büşra Akın da babasıyla aynı okulda görev yapmanın gurur verici olduğunu söyledi.


- Kırklareli
Trakya Üniversitesi, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:10 Kaynak: DHA
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