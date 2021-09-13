Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi

BluTv'de yayınlanan İlk ve Son dizisindeki başarılı oyunculuğuyla adından söz ettire Özge Özpirinçci, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Kız bebek bekleyen oyuncu, sosyal medya hesabından da bir pozunu paylaştı.

DENİZİN İÇİNDE POZ VERDİ

6 aylık hamile olan oyuncu, denizin dibinde bikinili çektirdiği bir pozunu 3,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak kalp emojileri koydu. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede 52 binden fazla beğeni aldı.

Songül Öden, Gonca Vuslateri, Demet Evgar, Ceyda Düvenci ve Hazal Kaya gibi oyuncular da Özpirinçci'nin fotoğrafına kalp emojileri koyarak destek oldu.