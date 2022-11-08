Kız bebek, poşete konup apartmandan atıldı (2) - Son Dakika
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Kız bebek, poşete konup apartmandan atıldı (2)

08.11.2022 15:51
Kız bebek, poşete konup apartmandan atıldı (2)

KIZ GÖZALTINA ALINDIAlanya'da sokakta poşet içinde cesedi bulunan, 5 katlı bir binadan atıldığı tespit edilen kız bebekle ilgili Gürcistan uyruklu anne ve kızı, jandarma tarafından gözaltına alındı.

KIZ GÖZALTINA ALINDI

Alanya'da sokakta poşet içinde cesedi bulunan, 5 katlı bir binadan atıldığı tespit edilen kız bebekle ilgili Gürcistan uyruklu anne ve kızı, jandarma tarafından gözaltına alındı. Kimliği henüz öğrenilemeyen anne ve kızı, ifadelerinin alınması için karakola götürüldü.


Kaynak: DHA
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Gürcistan, Jandarma, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kız bebek, poşete konup apartmandan atıldı (2) - Son Dakika

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