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Kız çocuğu asker eğlencesinde karnından vuruldu

1 saat önce

Muğla'nın Yatağan ilçesi Bozarmut Mahallesi'ndeki asker eğlencesinde havaya açılan ateş sonrası 15 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Kız çocuğu asker eğlencesinde karnından vuruldu, System.String[]
Muğla'nın Yatağan ilçesi Bozarmut Mahallesi'ndeki asker eğlencesinde havaya açılan ateş sonrası 15 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Olay, Muğla'nın Yatağan ilçesi Bozarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede düzenlenen asker eğlencesi sırasında havaya ateş eden gruptan seken kurşunlardan biri eğlenceyi seyreden 15 yaşındaki A.B.'ye isabet etti.

Karnından vurulan kız çocuğu kanlar içinde yerde kaldı. A.B., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alındı.

Karın bölgesinden sırtına doğru girdiği öğrenilen kurşun, gerçekleştirilen operasyon ile alındı. B.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:28 Kaynak: İHA
Yatağan, Muğla, 3. Sayfa
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