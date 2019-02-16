Kız Çocuğu Köprüden Atlayıp Kayboldu Onlar Fotoğraf Çektirdi
38 dakika önce
Kız çocuğu köprüden atlayıp kayboldu onlar fotoğraf çektirdi Adana'da bir kız çocuğu Taş Köprüden Seyhan Nehrine atlayıp kaybolurken, köprüdeki vatandaşlar fotoğraf çektirmeye devam etti Kız çocuğunun nehirde sürüklenmesi ve gözden kaybolması saniye saniye görüntülendiADANA - Adana'da bir...
Kız çocuğu köprüden atlayıp kayboldu onlar fotoğraf çektirdi
Adana'da bir kız çocuğu Taş Köprüden Seyhan Nehrine atlayıp kaybolurken, köprüdeki vatandaşlar fotoğraf çektirmeye devam etti
Kız çocuğunun nehirde sürüklenmesi ve gözden kaybolması saniye saniye görüntülendi
ADANA - Adana'da bir kız çocuğu Taş Köprüden Seyhan Nehrine atlayıp kaybolurken, köprüdeki vatandaşlar fotoğraf çektirmeye devam etti.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, öğrenci kız çocuğu Z.K. okuldan çıktıktan sonra dün akşam üstü tarihi Taş Köprüye gelip bir süre burada Seyhan Nehrine baktı. Daha sonrada onlarca kişinin gözü önünde köprüye çıkıp kendini aşağı bıraktı. Nehirde sürüklenin kız çocuğu bir süre sonrada akıntıya kapılıp gözden kayboldu. Olay anı ise nehir üzerindeki martıları görüntüleyen bir kişi tarafından saniye saniye görüntülendi. Kız çocuğunun suda batıp çıkması da kameraya yansıdı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine polis, sağlık ve dalgıç ekipleri geldi. Bu arada köprüde onlarca meraklı vatandaş toplandı. Kimi kızın köprüden atladığı yere bakarken kimi vatandaşlar da olaya aldırmadan cep telefonuyla fotoğraf çektirmeye devam etti. Kız çocuğunun bulunması için sualtı ekipleri çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:47 Kaynak: İHA
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