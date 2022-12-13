Gaziantep'te iğrenç olay: Asansöre binen 15 yaşındaki kızın boğazına bıçak dayayıp cinsel istismara kalkışan sapık yakalandı

Gaziantep Seyrantepe Mahallesi'nde 8 Aralık günü N.T., oturdukları apartmanın asansörüne bindiği sırada peşinden bir kişi geldi. İddiaya göre, asansöre binen şüpheli, boğazına bıçak dayadığı N.T.'ye cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Boğuştuğu kişinin bıçağı ile elinden hafif yaralanan N.T.'nin çığlıkları üzerine asansörü çağıran annesi tarafından kurtarıldı.

YAKALANDI

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin A.K. olduğunu belirledi. Yapılan incelemede 5 suç kaydı bulunduğu ortaya çıkan A.K., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan A.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

"TELEFONU NE YAPACAĞIM, SENİ İSTİYORUM"

Yaşadığı olayı anlatırken gözyaşlarını tutamayan N.T, "O gün ben evde kimse olmadığı için yeğenimi okuldan almaya gittim. O adamı okulun bahçesinde gördüğümü hatırlıyorum, yeğenimi okuldan aldıktan sonra evine bıraktım. O sırada ağabeyim ile karşılaştım, ağabeyim ekmek almaya gidiyormuş. Meğerse o adam beni halen takip ediyormuş. Daha sonra oturduğumuz binaya yetiştim asansöre binecektim, o sırada arkamdaydı, kapıyı kendisine tuttum. O sırada ben kendisine bakmıyordum. Arkam dönüktü kendisine, bıçak varmış cebinde ve bana adımı sordu, cevap vermedim ondan korkmamamı söyledi. Daha sonra bıçağı boğazıma dayadıktan sonra 'ama istediklerimi yaparsan' dedi. Ben bıçağı görünce bıçağa sarıldım. O sırada bıçak elimi kesti ve kanlar süzülüyordu. Kendisine çok yalvardım, telefonumu bile kendisine vermek istedim. Kendisi de 'telefonu ne yapacağım, ben seni istiyorum' dedi. O sırada çok korkmuştum ben bıçağı çektim, elinden düştü sonrasında boğazımı sıkmaya başladı" dedi.

"BAĞIRIRSAN BOĞAZINI KESERİM"

Bir süre asansörde saldırgan ile boğuştuğunu anlatan genç kız, annesinin yardımıyla tacizciden kurtulduğunu belirterek, "Boğazımı sıkmaya devam ederken bir taraftan da yere düşen bıçağı almaya çalıştı. Ben kendisine bana dokunmaması gerektiğini söyledim. Ona rağmen boğazımı daha da sıkıyordu. Bana bağırırsan boğazını keserim gibi tehditlerde bulundu. 5 dakika dişini sık, eğer çırpınırsan canın çok acır gibi kelimeler söyledi. Boğazımı sıkarken bir ara gözlerim karardı bayılacak gibi oldum. Can havliyle 8. kat tuşuna bastım ve o katın kapısı yarım açıldı. Bu kez o tuşa bastı ve kapı kapandı. Daha sonra bağırmalarımı annem duydu 10. kata çağırdı, asansörü kapı açıldığında, adam benim belime çıkmış ve boğazıma bıçak dayamıştı. Annem o an adamın ceketinden tutup 'sen benim kızıma ne yapıyorsun' dedi. Panikle bıçağın ters tarafını tutmuş. Annem o adamı çekerken anneme bıçak salladı ve annem geri çekildi. Ardından şahıs merdivenlerden kaçtı" dedi.

BİNA SAKİNLERİNİ BİLE KANDIRMIŞ

Şahsın kaçmadan önce kendisine tekme attığını anlatan genç kız, şahsın kaçarken ise sesleri duyarak dışarı çıkan bina sakinlerini ise, "Binada sapık var, sapığı kovalıyorum. İçeriye girin, size bir şey olmasın" diyerek kandırdığını kaydetti.

KIZ HER ŞEYDEN KORKUYOR

Olay nedeniyle büyük bir travma yaşayan N.T, artık her şeyden korktuğunu kaydetti. Evden dışarı çıkmaya korktuğunu anlatan genç kız, "Psikolojim bozuldu, kapının önüne bile çıkamıyorum. Parmağımda 10 tane dikiş var sağlık ocağına muayene için gitmem gerekiyor gidemiyorum. Asansöre binmek istiyorum korkuyorum. Bir an önce yakalanıp cezasını çeksin istiyorum, bana bunu yaşattı yetkililerin bir an önce bulmasını istiyorum" dedi. Kızının yaşadığı olayı gözyaşlarıyla anlatan acılı anne A.T, "Benim kızım çok acılar ve korku yaşadı. Asansörde bağrışmaları duydum ve asansöre baktığımda kızımın bir eliyle boğazını sıkıyor diğer eliyle de boğazına bıçağı dayadığını gördüm. Kızım 'anne' diye bağırdığı anda şaşıran şüphelinin elinden zorla kurtardım. Çok korkuyoruz, kızım ne okula ne de eve gidebiliyor. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Bu şahıs 50-60 yaşlarında birisidir" şeklinde konuştu.

Anne A.T'nin 50-60 yaşlarında diye tarif ettiği saldırganın genç kızı takip ettiği anlar binanın güvenlik kameralarına yansıdı. İsmi öğrenilemeyen şahsın siteye giriş ve asansöre bindiği anların saniye saniye yer aldığı görüntülerde, şahsın kaçtığı binadan ve siteden kaçtığı anlarda da kameralara yansıdı. Binanın güvenlik kameralarını ve kullanılan güzergahtaki kameraları inceleyen polis ekiplerinin saldırganın kimlik ve adres bilgilerini tespit çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.