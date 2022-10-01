KIZ ÇOCUĞUNA İSTİSMAR SANIĞINA 8 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika
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KIZ ÇOCUĞUNA İSTİSMAR SANIĞINA 8 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

01.10.2022 12:32

ZONGULDAK'ta, H.N.G. (13) adlı kız çocuğuna 6-7 yaşlarındayken cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Sefer D. (71) hakkında savcı, suçun sarkıntılık düzeyinde kalması nedeniyle 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istedi.

ZONGULDAK'ta, H.N.G. (13) adlı kız çocuğuna 6-7 yaşlarındayken cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Sefer D. (71) hakkında savcı, suçun sarkıntılık düzeyinde kalması nedeniyle 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istedi. Mağdurun annesi ile aralarında havyan alışverişi nedeniyle husumet olduğunu öne süren Sefer D., duruşmada Bana iftira atıldı. Böyle bir olay olmadı dedi.

Devrek ilçesinde H.N.G.'nin beyanına göre, 6 yıl önce meydana gelen olay, kız çocuğunun 2021'de yaşadıklarını öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıktı. Öğretmenin durumu yetkililere bildirmesiyle soruşturma başlatıldı. Sefer D., iddiaya göre, küçük kızı depo gibi alana çağırarak, istismarda bulundu. Cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan Sefer D., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sefer D.'ye 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

'OLAYIN BURAYA GELECEĞİNİ BİLMİYORDUM'

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Sefer D., avukatı ve yakınları hazır bulunurken, mağdur taraftan katılan olmadı. Sefer D., savunmasında, Bana iftira atıldı. Böyle bir olay olmadı. Kesinlikle böyle bir şey yapmadım. Mağdurun annesi ile hayvan alışverişi yapmıştık. Eşinden 2 hayvan aldım. Eşi parasını karısına vermemi söyledi. Mağdurun annesi de benden parayı vereceğim zaman 1000 lira fazla para istedi. O parayı da verdim ama daha fazlasını istedi. Benden 5 bin lira istedi, ben bu parayı veremeyeceğimi söyledim. Ben öyle söyleyince 'Seninle görüşürüz' dedi. Benim bahsettiğim hayvan alışverişi 5-6 sene önce oldu. Benim böyle bir olayla ilgim yok diye konuştu.

Hayvan alışverişinin 5-6 yıl önce olduğu ancak şikayetin 2021'de yapılmasının nedeni sorulan Sefer D., Beni neden şikayet ettiler, bilmiyorum diye cevap verdi.

Sanık Sefer D., soruşturma aşamasında verdiği ifadelerde mağdurun annesi ile arasındaki husumetten hiç bahsetmemiş olması sorulunca da Olayın buraya geleceğini bilmiyordum. Ondan aklıma gelmedi dedi.

Sanık avukatı ise mağdur çocuğun Sefer D.'yi tanımadığını, fotoğraf teşhisinde ailesi tarafından yönlendirilmiş olabileceğini ileri sürerek, Mağdurun annesinin husumet beslemesi sebebiyle müvekkilimin adı verilmiştir. Mağdurun müvekkilimi teşhisi annesinin yönlendirilmesiyle yapılmıştır diye konuştu.

ÇOCUK, LAKABINI SÖYLEMİŞ

İlk celsede mütalaasını açıklayan savcı, mağdurun, ablasına 'Rendıl' lakaplı kır saçlı kişi tarafından istismara uğradığını söylediğini; mağdurun, annesine de 'Rendıl'ın kendisine Bana eve gel, sana bir şeyler vereceğim dediğini kaydetti. Savcı, Sefer D.'nin önceki ifadelerinde mağdurun annesi ile aralarındaki husumetten bahsetmediğini de söyledi. Bu zamana kadar husumetin belirtilmediğini vurgulayan savcı, mağdurun iftira atması için herhangi bir neden bulunmamasına rağmen sanığın eylemlerinin ne sıklık ve süreyle yapıldığının tespit edilemediğini belirtti. Sanığa 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açılmış olsa da sarkıntılık düzeyinde kalması nedeniyle 5 yıldan 8 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Mütalaaya karşı söz alan Sefer D., Mütalaayı kabul etmiyorum. Böyle bir şey yapmadım dedi. Duruşma, ertelendi.

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Kaynak: DHA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KIZ ÇOCUĞUNA İSTİSMAR SANIĞINA 8 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KIZ ÇOCUĞUNA İSTİSMAR SANIĞINA 8 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika
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