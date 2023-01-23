Kız çocuğuna istismara 54 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
Üye Girişi

Kız çocuğuna istismara 54 yıla kadar hapis istemi

23.01.2023 11:05
Kız çocuğuna istismara 54 yıla kadar hapis istemi

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde kendisini 'öğretmen' olarak tanıtıp, okula götürme bahanesiyle otomobiline aldığı H.Y.

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde kendisini 'öğretmen' olarak tanıtıp, okula götürme bahanesiyle otomobiline aldığı H.Y. (10) adlı kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Mustafa Gökot (27) hakkında '12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 54 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, 16 Eylül 2022'de Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Gökot, otomobiliyle ortaokul öğrencisi H.Y.'nin yanında durdu. Gökot, kız öğrenciye kendisini 'öğretmen' olarak tanıtıp, okula götürebileceğini söyledi. H.Y., Gökot'a inanıp, otomobile bindi. Bir süre sonra Mustafa Gökot, mahalle dışına çıkıp, H.Y.'ye cinsel istismarda bulundu.

Okula giden H.Y.'nin yaşadıklarını anlattığı öğretmenler, durumu jandarmaya bildirdi. Harekete geçen ekipler, Mustafa Gökot'u yakalayıp, gözaltına aldı. Mustafa Gökot, suçlamaları reddedip, kızı tanımadığını söyledi. Gökot'u teşhis eden H.Y. ise kendisini müzik öğretmeni Tümay olarak tanıttığını söyledi. Kız öğrenci ayrıca, şüphelinin kendisini bir büfeye götürdüğünü belitti. Büfeye de giden ekipler, güvenlik kameralarını incelediğinde; Gökot'un olayın olduğu saatlerde büfeye geldiğini tespit etti. Mustafa Gökot tutuklanırken, H.Y.'nin kıyafetlerinden alınan örnekler adli tıpa gönderildi.KIZIN ÜSTÜNDE DNA'SI ÇIKTI

Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürerken, adli tıptan da rapor geldi. Raporda, küçük kızın iç çamaşırından alınan örneklerin, Mustafa Gökot'un DNA'sı ile uyuştuğu belirtildi. Pazarcık'ta ağır ceza mahkemesi olmadığı için Gökot hakkında fezleke düzenlenip, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Dosyayı inceleyen savcı, Mustafa Gökot hakkında '12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 24 yıldan 54 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırladı. İddianame Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
'Öğretmenim' diyerek kandırdı! Kız çocuğunun iç çamaşırından alınan örnekler incelendi, rapor dava dosyasında 'Öğretmenim' diyerek kandırdı! Kız çocuğunun iç çamaşırından alınan örnekler incelendi, rapor dava dosyasında Kahramanmaraş'ta tutuklu ve hükümlüler için başlatılan kitap kampanyasına destek Kahramanmaraş'ta tutuklu ve hükümlüler için başlatılan kitap kampanyasına destek İran'da 3 kadın gazeteci gözaltına alındı İran'da 3 kadın gazeteci gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kız çocuğuna istismara 54 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:43 Beşiktaş maçı sonrası taraftarın canlı yayında duyulan sesi herkesi şok etti: Allah belanızı versin
12:25 AK Partili Yediyıldız: Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım
12:20 Bir görüntü, iki detay! Binali Yıldırım küstü, Bakan Soylu dürterek uyardı
12:07 Çalışmayı düşünen EYT'liye tazminat şoku
12:03 Ahmet Çakar'dan canlı yayında yıldız futbolcu için ağza alınmayacak sözler: Lan ne yapıyor bu!
12:01 Kırılan sıcaklık rekorlarına aldanmayın! İstanbul'a ilk kar yağışı için tarih verildi
11:59 Kaftancıoğlu'ndan kriz çıkaracak sözler! İsim vermedi ama hedefinde Akşener var
11:44 Murat Özdemir sokak ortasında canlı yayın açıp namaz kıldı! Tepkiler çığ gibi büyüyor
15:56 Bayraktar TB2'den bir başarı daha! 2023'ün çığır açan teknolojileri arasında gösterildi
11:33 Jorge Jesus'un çözmesi gereken sorun çok net! İşte Fenerbahçe'yi liderlikten eden sebep
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2023 13:12:13. #1.13#
SON DAKİKA: Kız çocuğuna istismara 54 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement