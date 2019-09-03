Son Dakika Haberleri: Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
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Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

7 saat önce

Erzurum'da kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla mahallelinin linç girişiminde bulunduğu şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı, System.String[]

Erzurum'da kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla mahallelinin linç girişiminde bulunduğu şahıs polis tarafından gözaltına alındı.


Yakutiye ilçesine bağlı Gülahmet Caddesi üzerinde iddialara göre, 4 yaşındaki S.D. evlerinin önünde oyun oynarken tanımadığı bir kişi tarafından bir apartmana götürüldü. Durumu gören S.D.'nin annesi mahalleliden yardım istedi. S.D.'yi taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, mahallelinin linç girişiminde bulunduğu polis ekipleri tarafından ekip aracına bindirip ilk önce hastaneye daha sonra da polis merkezine götürüldü.


Taciz iddiası üzerine yabancı uyruklu şahsın evine girmek isteyen öfkeli kalabalığa polis müdahale etti. Olaya karışan 5 kişi gözaltına alınarak Gölbaşı Polis Merkezine götürüldü. Emniyet güçleri, mahallede geniş çaplı önlem aldı. - ERZURUM

Erzurum, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 08:09 Kaynak: İHA
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