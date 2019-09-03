Son Dakika Haberleri: Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
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Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

5 saat önce

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdıERZURUM - Erzurum'da kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs, mahalleli tarafından linç edilmek istenirken polis tarafından kurtarılarak gözaltına alındı.

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

ERZURUM - Erzurum'da kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs, mahalleli tarafından linç edilmek istenirken polis tarafından kurtarılarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, olay Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Gülahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 4 yaşında ki S.D. evlerinin önünde oyun oynarken tanımadığı bir kişi tarafından bir apartmana götürüldü. Durumu gören S.D.'nin annesi mahalleliden yardım istedi. S.D.'yi taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu bir şahıs, mahalleli tarafından linç edilmek isterken olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi baygın halde ekip aracına bindirip ilk önce hastaneye daha sonra da Polis Merkezine götürdü.

Taciz iddiası üzerine yabancı uyruklu şahsın evine girmek isteyen öfkeli kalabalığa polis müdahale etti. Olaya karışan 5 kişi gözaltına alınarak Gölbaşı Polis Merkezine götürüldü.

Emniyet güçleri, mahallede geniş çaplı önlem aldı.

Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 09:12 Kaynak: İHA
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