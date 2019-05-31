Kız çocuğuna taciz iddiasıyla tutuklandı
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GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde ortaokul öğrencisi S.G.'ye (11) tacizde bulunduğu iddia edilen İ.Y. (65), tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:08 Kaynak: DHA
GİRESUN'un Şebinkarahisar
ilçesinde ortaokul öğrencisi S.G.'ye (11) tacizde bulunduğu iddia edilen İ.Y. (65), tutuklandı.
Olay, önceki gün Şebinkarahisar ilçesi Yavuz Selim Mahallesi
'nde meydana geldi. S.G. ailece görüştükleri İ.Y.'nin evine gitti. İddiaya göre İ.Y., evde çocuğu taciz etti. S.G.'nin çığlıkları üzerine komşuları eve geldi. Küçük kız evden çıkarken ihbar üzerine eve gelen polis ekipleri İ.Y.'yi gözaltına aldı. S.G., Şebinkarahisar Devlet Hastanesi
'ne götürülerek tedbir amaçlı muayene edildi. Taciz iddialarını kabul etmeyen İ.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Giresun
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