Kız çocuğuna taciz şüphelisini dövüp, polise teslim ettiler (2) - Son Dakika

Kız çocuğuna taciz şüphelisini dövüp, polise teslim ettiler (2)
TUTUKLANDIKocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 10 yaşındaki kız çocuğunu sokak ortasında elle taciz ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen Z.Y., tutuklandı.
TUTUKLANDI
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 10 yaşındaki kız çocuğunu sokak ortasında elle taciz ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen Z.Y., tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 20:19 Kaynak: DHA
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